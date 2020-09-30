在台積電採用5奈米製程獨家代工蘋果iPad Air 4、iPhone12所搭載A14晶片之際，外界又聚焦台積電下一個重大節點3奈米。半導體業者透露，台積電近日確認3奈米將於2022下半年進入量產，單月產能將從5.5萬片飆升至2023年10萬片，據了解，蘋果仍是包下首波產能最大咖客戶，後續還有英特爾、超微等搶二、三波產能，預期將帶動台積電營運持續成長。

台積電3奈米相較於5奈米，功耗減少25-30%、性能提高10-15%。若是2022年量產，蘋果A16處理器將率先採用台積電3奈米。

Digitimes引述半導體業者消息指出，台積電5奈米在今年第2季量產後，訂單已看到明（2021）年底，近期3奈米量產出貨目標也曝光，2022下半年單月產能跳升至5.5萬片，超越5奈米初期量產規模，2023年單月更上看10萬片，樂觀看待出貨片數再往上調。

半導體廠為了研發更先進製程，從設計到流片的費用也大幅增加，據研調機構IBS估算，16奈米製程開發費用達到 1 億美元，10 奈米為 1.74 億美元，目前主流7奈米要衝上3億美元，5奈米以下開發成本更是水漲船高，5奈米要價約4.36億美元，3奈米更飆到6.5 億美元（約台幣190億元）。

隨著研發成本增加，晶片售價也相對提高，進而限縮客戶範圍。除了蘋果包下首波3奈米產能外，英特爾、超微、高通、輝達（NVIDIA）等也積極搶進二、三波。

報導指出，台積電不僅確認3奈米量產時程，2奈米研發、生產及技術架構也已確立，意味著已確掌握客戶訂單，否則投入高額成本難以回收，預期2奈米產能也是蘋果吃下，在蘋果新產品的應用處理器需求帶動下，台積電營收可望逐年維持穩健成長。

(中時新聞網)