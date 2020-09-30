以房地產大亨背景成為現任美國總統的川普，近期再次被美媒披露將近數十年內除了入主白宮時繳過750美元（近2.2萬台幣）的聯邦所得稅之外，沒繳過一毛稅，再次引起各界抨擊。對此，川普前私人助理柯恩爆料，「逃漏稅」正是他的前老闆內心的最大擔憂，最終被迫面對大量稅單以及稅務詐欺與刑罰。

據美媒《商業內幕》報導，對於《紐約時報》爆料川普十多年來逃漏稅、並欠下並欠下4.2億美元債務的內幕，柯恩（Michael Cohen）表示，川普內心最大恐懼，就是淪落面臨大量稅單以及稅務詐欺刑罰，恐成為川普連任絆腳石，並表示他的財務紀錄正是了解他貪汙與犯罪的「羅賽塔石碑」，稱當更多內幕被揭露出來，相關圍繞在川普種種行為也就更讓人明瞭，這也就是為什麼川普一再企圖隱藏其財務報告。

曾被外界認定替川普「收拾殘局」的柯恩，長期以來一再表示川普之所以數十年來拒絕公開報稅紀錄，因為內含有大量財務犯罪紀錄與證據。事實上，在《時代雜誌》近期踢爆川普逃漏稅新聞時，柯恩早在8月向美國有線電視新聞網表示，川普最大恐懼就是他的財報被公開，他恐面臨大筆稅務帳單、詐欺刑罰與罰款，甚至可能的稅務詐欺。

先前已承認支付封口費給自稱和川普上過床的兩名女子的柯恩，因稅務詐欺和欺騙國會，於2018年12月被判處3年有期徒刑，但因獄方考量疫情擴散，於今年5月21日暫時獲釋，改為在家監禁。他在8月出版新書「不忠」（Disloyal，暫譯），爆料前老闆川普種種傳聞事蹟，包括與女性之間的「黃金浴」、與俄羅斯總統普丁之間確實存在秘密聯絡管道之外，更稱川普是種族主義份子、掠奪者，還想當「終身領袖」

(中時新聞網)