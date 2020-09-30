日本混血辣模福住明美，擁有日本、巴西與義大利3國血統，天使臉孔加上火辣身材，讓她踏入演藝圈不久隨即走紅，還曾被AI電腦從2萬人照片中認證是第一美女。然而她近日在社群網站上傳的性感照，就因為遭質疑沒穿內褲，意外引發日本網友騷動。

福住明美近來時常在社群網站PO出性感照，日前更PO出2張下身失蹤照，露出一雙修長美腿與屁股蛋的辣照，問粉絲哪種髮型好看？不過網友卻嚴重放錯重點，只關心她好像沒有穿內褲，照片惹人遐想。

不過福住明美也不是省油的燈，隨後又再度上傳一張她大膽敞開雙腿、下半身穿啥都看得一清二楚的辣照，還附上一個殺死人不償命的甜笑回應網友，她有穿內褲，要粉絲大可放心。

其實福住明美為了維持美麗纖細外表，背後付出不少努力，因為不說大家可能不知道，福住明美在中學時代體重曾高達65公斤。自知是易胖體質的她，後來是靠著游泳、走路等運動加上控制飲食才成功瘦到43公斤，但她也強調若是一昧的斷食，只會對人體造成傷害。

(中時新聞網)