10月1日是國際咖啡日，有販售咖啡的超商、店家紛紛響應祭出優惠，像是丹堤等咖啡連鎖店，推出買一送一活動，奎克咖啡誠意十足，長達15天的買一送一好康嘉惠同好，趁這天趕快揪人喝起來，讓滿溢的咖啡香拉開10月的序幕。

●咖啡連鎖店

奎克咖啡：連續15天「買一送一」

9/30日前加入奎克[email protected]好友，即可於當日中午12點30分收到「全系列咖啡飲品買一送一」的優惠券推播，使用期限至10/14，連續15天享優惠。

此外，10月全月咖啡周邊都有優惠，6入「冰滴咖啡」，原價960元，期間599元；半磅及1/4磅咖啡豆全面任選85折。

85℃ 大杯招牌第2杯20元

10/1當天，85℃全台門市上午10點起推出大杯招牌咖啡和大杯特濃招牌咖啡，第2杯特價20元。

另外，即日起85Cafe APP新舊會員還能獲得一張中杯拿鐵第2杯20元優惠券。

丹堤 咖啡「買一送一」快閃

10/1國際咖啡日當天推出「和世界一起品咖啡」買1送1快閃活動，只要在活動當日至全台門市出示FB指定畫面，即可享全系列大杯以上飲品買1送1優惠。

10/1起，另推出「再來一杯喜事成雙」活動，全門市咖啡飲品第二杯半價，第二杯可跨店寄杯。

星巴克 「買一送一」

10/1當日限定10:00-14:00開賣，指定黑咖啡系列飲料買一送一。咖啡優惠品項包含有美式、特選美式、每日精選、冷萃咖啡、氮氣冷萃咖啡系列。

西雅圖極品咖啡 整個10月「手沖咖啡第二杯半價」

10/1至10/31推廣手沖咖啡，手沖咖啡享「第二杯半價」優惠，優惠限品項150元(含以下)手沖咖啡。

麥當勞 McCafé買6杯送3杯

9/30中午12點起至10/6，McCafé特選黑咖啡、特選那堤享有「買6杯送3杯」的超值優惠，每組帳號限購兩組，限量5萬組，還可以寄杯、分次跨店領取

●各大超商、超市

7-ELEVEN

10/1至10/3推出OPEN POINT行動隨時取「精品美式咖啡（冰/熱）買3送3」，會員每品項限購5組，冰、熱限量各10萬組。

全家：

即日起至10/6任選咖啡品項第2杯7折、鮮乳坊小農拿鐵單杯特價65元、森永牛奶糖拿鐵、牛奶糖Q奶茶任選2杯特價99元。

萊爾富：

推出大杯美式、拿鐵，同品項買5送5活動。

10/1至10/4推出「不限會員Hi Café大冰/熱美式咖啡、大冰/熱拿鐵咖啡同品項買5送5」

OK：

10/1至10/2兩天，推出大杯冰（熱）美式、大杯冰（熱）拿鐵買2送2（限同品項）

全聯：

推出冰/熱美式原價25元，特價20元；冰/熱拿鐵原價35元，特價30元；PX GO！全聯線上購則祭出OFF COFFEE全品項優惠，當日限定獨家買10送1。

(中時新聞網)