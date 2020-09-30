自助餐等便當店菜色豐富，營養均衡，是不少上班人族的用餐選擇。一位網友近日揭露外送便當「3菜1肉1滷蛋」菜色，並詢問「這樣的燒肉便還可以吧？」價格曝光後更讓網友暴動直呼「好便宜！」紛紛求公佈店名。

原PO在PTT「女孩板」上發文表示，外送來一個燒肉便當，「有燒肉有青菜要價70元，這樣的便當還可以吧？」而圖片可看到左邊的肉幾乎快塞滿便當盒，配菜看起來也相當營養均衡，此外更附上一顆滷蛋。但原PO指出，魯蛋是用10元加購的。

這便當文立刻引起網友討論，紛紛表示「佛喔，現在70吃不到什麼像樣的食物」、「哇肉超多，可是看起來沒有很燒肉」、「可以，有些店光左邊的肉跟飯就差不多要70了」、「燒肉都滿貴的，70還可以」、「很可以，哪家？」、「超便宜」。網友更認為，「絕對不是北部」，因為台北沒賣那麼便宜。

其他網友分享，在中部、南部也有超佛70元便當。（摘自PTT）

其他網友分享，在中部、南部也有超佛70元便當。（摘自PTT）

不過也有網友覺得，便宜歸便宜，該便當從照片中看起來似乎不那麼好吃，「菜式很有誠意，但美感不行，高麗菜放中隔會看起來好吃點」、「這看起來就普通排骨，什麼燒肉」、「配菜看起來好難吃」。隨後其他網友分享，在中部、南部也有超佛70元便當，「南部正常價錢（不含魯蛋）」。也讓鄉民紛紛喊餓。

(中時新聞網)