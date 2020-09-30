美國總統大選首場辯論會台北時間30日上午9點在俄亥俄州舉行。首場辯論結束後，川普和拜登將再進行兩次辯論。對此，台北市議員王世堅表示，川普可能會狂電拜登，但他也認為，不論最後是川普還是拜登當選，對台灣都不會有太大影響。

王世堅29日在政論節目中表示，美國總統大選在未來這1個多月的變化還很大，而川普的勝算還是很高，因為4年前，他在選前兩三天，民調還輸當時民主黨候選人希拉蕊5到6個百分點，而他雖然在普選票輸了，但卻贏得選舉人票，技術性擊敗希拉蕊。

王世堅認為，這3場辯論中，川普很可能會狂電拜登，因為拜登除了記性不太好，他最近也太過度討好黑人，有一些話講得很扯，比如稱燈泡是黑人發明的。

王世堅指出，川普嘴吧固然很強悍，偶爾壞一點，可是他很多關鍵他沒有講得太過分，這點還不錯，川普還是有一些節制。

最後，王世堅說，不論川普和拜登誰當選，美國一定是把國家利益擺最前面，共和黨和民主黨不管哪一黨執政，大方向是一致的，對台灣影響不那麼大，而川普不會有什麼「10月驚奇」影響到世界局勢。

(中時新聞網)