由農委會主辦的109年台灣稻米達人冠軍賽，29日在台北農委會農糧署進行第二階段官能品評，最後比賽結果，在「台灣好米組」700多名農友中，來自屏東縣崁頂鄉種稻近一甲子的顏仙水獲得冠軍，讓他笑得闔不攏嘴。

顏仙水曾在2018年擊敗全國650多名種稻高手，獲得稻米達人「台灣好米組」亞軍；今年顏仙水再度代表崁頂鄉農會出戰，寶刀未老，種植的「高雄147香米」一路過關斬將進入前10強，最後展現實力奪冠。

顏仙水已70歲，從小跟著父親種田，已有近一甲子的豐富務農經驗，從行政院農業委員會農糧署長胡忠一接下冠軍獎杯，笑得很開心。他說，種稻「嘸撇步」，得獎只是運氣好，並沒有特別的技術，一切用心做就對了，順其自然就好。

稻米達人冠軍賽分為「台灣好米組」與「台灣有機米組」進行競賽，近兩年來，屏東縣崁頂鄉農友的成績都十分亮眼。崁頂鄉農會總幹事郭紘瑋表示，這幾年參賽農友的稻米品質每年都明顯提升，近兩年終於看到豐碩成果，崁頂農香米也打出響亮名號。

他說，多年來配合政府推動友善農耕、輔導農民契作並參賽、辦理水稻健康管理講習、邀請農改場專家進行田區輔導；契作香米從育苗、播種的田間審查，到收割、稻米檢驗進倉，每個環節都會嚴格管控，才會有如今亮眼成果。

(中時 )