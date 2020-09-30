男女在一起後，最常發生爭吵的原因不外乎劈腿與價值觀。一名男網友表示，自己不菸不吃檳榔，酒也只有在應酬不得已的時候喝一點，平日還身兼兩職，只有在睡前時才會打遊戲放鬆，卻因此被女友罵不上進，兩人因此吵到快分手，讓他上網求助「我該怎麼辦」，網友們一看內文秒點原因。

男網友在臉書《靠北女友my girl》表示「男生打遊戲真的錯了嗎？」，他指出，自己平日不抽菸、不吃檳榔也不跑局，唯一會喝酒的時候就是應酬，平日凌晨5點半上班，上到下午2點，接著陪女友2小時候午睡1小時，晚上6點再出門兼差到10點，下班後洗完澡，習慣打個遊戲再睡覺。

原PO表示，沒想到女友為此嫌棄他「毫無上進心」、「整天打遊戲」，還嗆「遊戲還是我比較重要」，讓他很不解，為何下班後的放鬆會變成兩人快分手的原因，忍不住上網詢問網友們問題倒底出在哪。

不少網友看到後紛紛留言：「如果女友本身是個上進好學的人，那有這種觀念在所難免，但如果不是，她就只想當米蟲」、「講白了就是嫌你薪水不夠多啊」、「你月入有10萬，遊戲打再久保證她都不會講話」，也有人認為：「你陪她陪的不夠多吧」、「換個穩定的職業吧，感覺你工作就不穩定」、「先說一下你打遊戲是不是課金課很大」。

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#大家都幸福7550 男生打遊戲真的錯了嗎？ 我不抽煙 不吃檳榔 不跑局 酒只有真的需要應酬才喝 平常上班05:30～14 之後陪她2小時再睡覺休息1～2小時 接著兼差18～22 下班打個遊戲再睡覺 女友總覺得我沒上進心 老是打遊戲 還問我她跟遊戲只能選一個？ 下班後的放鬆為什麼變成快要分手的原因？ 拜託各位 我該怎麼辦.... （我心裡沒有答案 才上來聽取各位想法認真的...） 由靠北女友my girl 發佈於 2020年9月25日 星期五

(中時新聞網)