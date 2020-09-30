「漢宇琢森」規畫具有指標性的宜居陽台垂直綠化設計，增進立體綠化品質，也為生活空間增加一座美麗花園。（盧金足攝）

漢宇建設總經理葉昱徵以「建築人蓋的房子」為理念，「漢宇琢森」塑造單元十二最美的建築。（盧金足攝）

台中市政府為鼓勵開發商及建築師設計垂直綠化設施、雙層遮陽牆體、植生牆體、複層式露台、鄰里設施等設施，實施《台中市鼓勵宜居建築設施設置及回饋辦法》，將綠化植栽引入市民居家空間，以點（宜居建築）、線（都市景觀）、面（生態保育）方式，逐步打造台中成為綠色宜居城市，宜居建築大樓新案「漢宇琢森」響應市府綠化，宜居陽台與千坪原生中庭獲肯定。

市府都發局表示，台中市每年大概有400個案件經由市府都市設計審議，如有一半案件申請宜居設施，包括垂直綠化設施、複層式露台，每案平均約增加100棵樹，共可增加2萬顆樹。

依內政部公布的《建築基地綠化設計技術規範》，一個建案約可增加6噸固碳量，所以約可增加1200噸固碳量；如果一座鄰里公園種200棵喬木計算，如此數量約可每年生產100座鄰里公園，除了降低空氣汙染及熱島效應之外，也能增進都市景觀，達到維護生態環境的效益。

漢宇建設總經理葉昱徵指出，漢宇建設近年數件豪墅個案「掬境」、「築境」、「原境」精耕北屯區，新推出的宜居建築大樓新案「漢宇琢森」甫公開已熱銷8成。

「漢宇琢森」基地位居東光國小旁，近距雙捷G4站、北屯好市多，加上國道四號豐潭段接軌台74號工程如火如荼進行中

，建設利多追漲效應持續發酵。

鄰近2萬坪南興公園、舊社公園、北屯公園，基地旁旱溪水岸水景玫瑰公園塑造休閒宜居環境，獲自住菁英客層青睞。

生活採買坐擁有北屯商圈、昌平商圈、崇德商圈、軍功商圈與東山商圈等豐富機能，全齡生活圈機能完善。

以「建築人蓋的房子」為理念，葉昱徵表示，「漢宇琢森」塑造單元十二最美的建築，除具有指標性的宜居陽台垂直綠化設計之外，更規畫29％低建蔽千坪原生中庭。

公設設計力邀榮獲德國紅點設計金獎的天坊設計大師張清平，景觀整合由2018年台中花博后里森林園區策展人吳書原操刀，以美國PPA景觀設計大獎得主的獨特風格創造「原生派」景觀環境。

市府參考新加坡花園城市的概念，訂定《台中市鼓勵宜居建築設施設置及回饋辦法》，鼓勵起造人設置「垂直綠化」及「垂直鄰里空間」兩大類的宜居建築設施，包含以立體綠化、跳島概念設計的垂直綠化設施、雙層遮陽牆體及植生牆體，或是可增加建築物整體造型或提供遮陽節能效果的造形遮陽牆板。

此外，可供住戶集會、休閒、綠化及交誼等複層式露台也列入獎勵的範圍，打造有特色及生態理念的城市發展模式。

漢宇建設表示，規畫跳層陽台的露台空間，將地景天際線，生活體驗融入設計，公設還特別設立琴房，以家庭概念設計，還包括現代人健康代步工具腳踏車區，瑜珈室考量注重隱私規畫在頂樓，每戶標準配備大中島，因應空品的防霾紗窗，標準坪數豪宅的配備。

葉昱徵說，宜居建築設計，讓客廳、陽台多一份自然綠意，雖然建材成本增加，樓地板加厚廿公分，隔噪、隔音佳，還請專業技師來建置系統，為電動車預留電動車充電基礎設施，以使用者付費概念，解決客戶電動車充電問題。

(中時 )