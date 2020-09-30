立法院本月中確定成立修憲委員會，今天是各黨團提交該委員會名單最後期限，民進黨團已敲定包括黨團書記長莊瑞雄在內的22人名單。在此同時，由立法院長游錫堃扮演主導者的正國會系統，已準備提案將《憲法》「中華民國領土，依其固有之疆域」修改為「中華民國領土範圍為憲法效力所及地區」，這也預告修憲大戰勢必將碰觸國家領土的敏感神經。

立法院長游錫堃日前主持朝野協商，確定成立修憲委員會，成員是依政黨比例，由民進黨22人、國民黨14人、民眾黨2人、時代力量1人共同組成，其名單則訂於9月30日提交。

民進黨團書記長莊瑞雄今天表示，目前民進黨團提出的名單，除了他之外，還包括黨籍立委吳思瑤、鍾佳濱、郭國文、邱志偉、劉世芳、羅致政、蔡易餘、賴瑞隆、何志偉、趙天麟、蘇巧慧、張宏陸、王定宇、管碧玲、范雲、黃世杰、周春米、劉建國、伍麗華。同時，由於無黨籍的林昶佐、基進黨陳柏惟並無黨團，因此民進黨特別讓出2席，讓他們2人能參與修憲委員會的運作。

對此，莊瑞雄今天表示，接下來所有委員提出的修憲案，都將送交修憲委員會審查，最慢2022年3月就要由立院院會決議通過，以趕上搭配當年底九合一大選合併舉行。

莊瑞雄指出，要完成修憲，委員會的名單不會是問題，問題將出在立法院能不能掌握到社會共識，讓各黨團能共在相同的理念下，將社會共識給鞏固住，進而送交公民複決，讓社會得以透過修憲來優化國家的根本大法，讓國家可以更加向前。

莊瑞雄說，目前修憲的案子包括廢考監、下修公民權，正國會也準備提出案子。他認為，修憲的遊戲規則，只要有1／4就能擁有絕對的否決權，在這種「少數最大」的情況下，未來能進入最後階段的案子都必須有高度社會共識；像日前國民黨說修憲要能「多元」，其實就是在喊假的，頂多只能視為政治宣示、炒熱氣氛罷了。

目前已送交立院的修憲草案共11案，主要內容為公民權下修至18歲、廢除考監兩院、擴充憲法人權等。

除此之外，曾在2007年在民進黨全代會通過《正常國家決議文」的游錫堃，目前也由其所主導的正國會系統，針對《憲法》提出涉及國家領土的修憲草案。除了將《憲法》中「中華民國領土，依其固有疆域」改為「中華民國領土範圍為憲法效力所及地區」；同時，也針對憲法增修條文當中，「為因應國家統一前之需要」改為「為因應國家發展之需要」。

不僅如此，正國會也準備針對憲法增修條文，新增第十三條，明訂「國旗、國歌、國徽應以法律明定之，不受憲法第六條規定之限制。」也就是說，一旦通過修憲，未來要更改國旗、國會，無須經過修憲過程，只要在立法院掌握過半席次就可進行修改。

對於未來的修憲程序，莊瑞雄解釋，修憲案在立法院的過程，大抵上跟一般修法雷同，都是由立委提案，送程序委員會丟往院會報告，但差別在於一般法律案是交給諸如財政、經濟等委員會處理，而修憲案則是交給「修憲委員會」處理。屆時一旦通過審查，就會再送交院會進行二讀、三讀，如果也順利完成審查，則須須進行半年公告，最後交由公民複決。

莊瑞雄說，屆時，只要有效同意票超過選舉人總額的半數，就算通過修憲。

(中時 )