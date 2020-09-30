新北盧姓男子5月凌晨因失眠無法入睡，前往醫院求診，但因未戴口罩遭警衛攔下憤而離去，他心生不滿再度回到急診室，持水果刀不斷在張姓值班醫生面前揮舞，向警方稱自己患有思覺失調症，基隆地院近日審結，法官判定盧男意識清楚，依違反醫療法，判有期徒刑2月，得易科罰金，以1千元折算1日。

據了解，盧男失眠多日，騎著機車到台大醫院金山分院急診室求診，但未戴口罩遭警衛攔下，因情緒不穩定，先到護理休息室迴避，但疑似氣不過心生不滿，前往機車置物箱內取出1把水果刀，再度進入醫院急診室內，張姓醫生見狀，立即向前安撫。

但盧男情緒失控，不斷持刀在醫生面前揮舞，醫院立即報案，盧男得知警方要來，趕緊騎車離去，員警調閱監視器發現其行蹤，並通知他到案說明，盧男主張自己患有思覺失調症，加上失眠多日精神欠佳，才會有踰矩行為；法官認定，盧男能清楚描述案犯過程，而情節大致符合，加上能自己騎車到急診室，表示其在犯案時意識清楚。

法官審酌盧男失眠數日，情緒不穩定，一時失控持水果刀恐嚇醫護人員，妨害其執行醫療業務，破壞醫病關係，並間接影響其他就醫病人及家屬權益與安全，但盧男犯後坦承犯行，態度尚可，並患有間歇暴怒障礙症等精神疾病，依違反醫療法，判有期徒刑2月，得易科罰金6萬元。

(中時 )