北側轉車台則將移至新營暫存，待車站結構主體工程完成後再重組，並以「移回原址」為原則。（台南市文資處提供／李宜杰台南傳真）

台南鐵路地下化工程展開，並先後發現自日據時期遺留的南北2側轉車台，及小東路南側城垣遺構。台南市文資處日前舉辦文資審議會討論後，決定原地保留「南轉車臺」，並將「北轉車臺」移至新營暫存，待車站結構主體工程完成後再重組，同時以「移回原址」為原則，將此方案送至審議會確認。

文資處表示，「南轉車臺」位於鐵路工程跨站天橋位置，經專案小組提出「原地保留」原則，且經中工處重新評估，調整墩柱形式及位置後，使其得以現地保留。

至於「北轉車臺」，文資處稱，由於位處車站永久結構體上方，經充分評估，無法透過工法變更現地保存，審議會也同意開發單位所提處理方式，先行切割保留重要構件，移置新營暫存，待車站結構主體工程完成後再行重組，同時以「移回原址」為原則，將此方案送審議會確認。

至於「小東路地下道南側城垣遺構」部分，文資處也依法現勘，並由考古團隊調查清整，並以「原地保留及移回原址」規畫。意即，已發現的城垣遺構位置若在工程影響範圍外，應現地保留，工程影響範圍內的，先行暫時移置保存，待工程完成後，再移回原址。

對此，台南文化守護行動聯盟於29日在臉書上提出訴求，拒絕切割台南鐵道日據南側轉車台，並要求原地保存，以呈現台灣鐵道轉車台升級脈絡。

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(中時 )