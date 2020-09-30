大陸解放軍軍機29日再度擾台，也讓台海情勢持續緊張，但共機近期「為何多從西南海域擾台？」台灣地方產業發展協會理事長黃愈豐表示，主要原因是因為，西南海空域大，遠離台北對台灣壓力較小，且高雄6月才剛發生過罷韓，可能也有些政治含意。

因「中美對抗升溫」，也使台灣在兩國多邊角力議題上成為焦點，高雄在地資深媒體人黃愈豐29日在一場半公開的研討工作坊，接受《中評社》訪問回應，大陸軍機頻頻出現在西南海域，是因為高屏外海一帶，是面向大陸海平面底下最深的，所以台灣潛艇都以高雄為母港。

但也正如此，「西南海域」也是美國展現潛艇實力的區域，陸方也很注意該區域，他認為，不能只看海面上的航空母艦和飛機，海平面以下的潛艇更重要。

話鋒一轉，對於「共機擾台，對南部民眾是否具有特別的意義？」，黃愈豐表示，南部以往是深綠選區，而高雄6月才發生過「罷韓」，不排除「可能也有些政治含意」，但他強調，軍機在外海飛，一般民眾感受不見得那麼明顯、壓力不會那麼大。

最後，許多人好奇，現「今社會氛圍與1996年台海危機有何不同？」，他認為，1996年因為兩岸剛分離約50年，台灣又剛解除動員戡亂，所以兩岸情勢還是很緊張。現在資訊發達，民眾對大陸的制度、經濟，知道其長短處，所以不那麼緊張了。

(中時新聞網)