隨著今年第3季接近尾聲，大陸股匯市場當季的優異表現令不少投資者印象深刻，尤其在大陸經濟復甦、國際美元多數時間走軟等因素支撐下，人民幣本季表現稱雄亞洲貨幣。同時境內A股市場雖然在9月出現回落，但仍將邁向兩季連漲，為逾3年來首次。

根據環球外匯報導，展望第4季，不少業內人士指出，11月美國大選這一最大風險點料將推升市場波動，部分投資者可能會提前獲利離場或暫時觀望，但總體經濟復蘇和境內貨幣政策等支撐下，股匯仍有望攜手走強。

回顧受弱美元和基本面改善支撐，人民幣第3季漲勢如虹，目前以約3.5％的累計漲幅高居亞幣榜首。根據FactSet的資料顯示，這使人民幣有望實現自2008年初以來的最大季度漲幅。

而大陸史上唯一較大幅度的單季漲幅出現在上世紀70年代和80年代，遠在1994年開始改革外匯市場之前。業內人士分析指出，匯率穩步走高是因為人民幣資產吸引力提升、大陸經濟復甦進程快於預期等因素。

(旺報 )