大陸農業農村部、國家體育總局29日印發《全國馬產業發展規劃（2020-2025）》。《規劃》中提出到2025年大陸的現代馬產業發展的框架和體系初步形成，一二三產業融合發展格局初步形成，馬產業經濟效益和社會效益大幅提。機構研報表示，一條完整的賽馬產業鏈包括育馬、交易、賽事運營等業務，以及與之相關的馬匹運輸、賽場餐飲等非直接業務，市場規模千億人民幣級別。

根據中證資訊報導主指出A股相關公司主要有海南橡膠、鴻博股份、中體產業等。而馬術專案已經正式列入了2022年杭州亞運會比賽專案，表明大陸馬術比賽已順利落地。加上此前大陸國務院發佈指導意見，也鼓勵海南發展賽馬運動。

而《規劃》中也提出要探索推廣賽馬運動，研究制定推出全大陸速度賽馬賽事標準和賽馬運動發展規劃，並推動建立與國際接軌的賽馬賽事分級制度，完善國家賽馬賽事體系。

(旺報 )