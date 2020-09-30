2020年美國總統大選首場辯論即將登場，民主黨候選人拜登在辯論前幾個小時公布他過去4年的報稅資料，拜登的競選陣營呼籲現任總統、共和黨候選人川普也公布他的報稅資料。

法新社報導，根據拜登（Joe Biden）和他的夫人吉兒（Jill Biden）向國稅局（Internal Revenue Service）提出的納稅申報單，兩人2019年共繳交29萬9346美元聯邦所得稅。拜登選戰陣營公布了這份報稅資料。

相較之下，紐約時報爆料，川普在贏得大選的2016年只繳了750美元（約新台幣2萬2000元）聯邦所得稅，隔年也只繳750美元，而在過去15年，竟有10年更是完全沒繳一毛錢，因為他申報自己的財務虧損大於收入。

美聯社報導，拜登的競選搭檔賀錦麗（Kamala Harris）和丈夫任德龍（Douglas Emhoff）今天也公布兩人2019年的報稅資料。兩人在可課稅的302萬美元收入中，繳交了105萬美元個人所得稅和119萬美元聯邦所得稅。（譯者：陳政一）1090930

(中央社)