印度向來觀念保守且女性人身安全岌岌可危，當地也存在著嚴重偏頗的種姓制度。在印度北方的邦哈特拉斯（Hathras）發生一起少女慘遭輪暴案件。1名19歲的印度少女，只不過因出身於低階地位，竟慘遭4名高階地位的男子直接拖入田野裡集體強暴，且完事後還慘忍的虐打少女，導致少女全身上下多處受傷，脊椎多節受損害，舌頭也被割破到無法正常說話，雖然立刻緊急送醫搶救，仍還是回天乏術，當地政黨也挺身而出為老百姓表示，政府應該盡快啟動法院的強制手段，將4名歹毒強暴犯繩之以法，也有高層官員痛批，政府單位對於女性暴力層出不窮的狀況，實在是過慢半拍。

據外電報導，這4名歹毒的強暴犯，見少女獨自1人行走街上，且身分地位又是個底層人物，因此認為將她抓來做為發洩對象，也不會發生什麼問題。4人趁著少女不留神時，合力抓住少女身上的服飾，將其勒住脖子並沿路拖進田野裡輪流強暴，完事後竟還給少女來個猛烈的拳打腳踢，導致少女的關節脫落損壞，身體多處受到重傷，連舌頭也被割破無法正常說話，雖然事後緊急送醫搶救，歷經2個星期與死神搏鬥，仍是無法戰勝升天。

少女的哥哥氣憤表示，案發當時就馬上報警處理，然而當地警察局竟然沒有在黃金時間內立即展開找尋兇手，接連過了10天後也仍是消極處理。哥哥說，自己的妹妹被非禮後，直接就被丟在田野裡，慘忍的任她等待死神來接走，也沒有要盡警察身分來伸張正義。據當地民眾表示，其中1名強暴犯還經常騷擾其他區的女性。

印度法律除了落後多數先進國家外，也無法直接對外公布受害者的真實姓名，然而網友們使用了2012年慘遭輪暴的少女「被遺忘的聶布哈亞」，從印尼語的意思是「不害怕的人」，在此案件過後，政府雖然多次修改法條，國內的輪暴案件仍是層出不窮，絲毫沒有逐漸下降的結果。

當地政黨也挺身而出為老百姓表示，政府應該盡快啟動法院的強制手段，將4名歹毒強暴犯繩之以法，也有高層官員痛批，政府單位對於女性暴力層出不窮的狀況，實在是過慢半拍。

(中時新聞網)