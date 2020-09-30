葡萄牙日前驚傳一起男子慘遭2女分屍剁成肉塊慘案。據了解，1名飯店男服務員在閒聊時，與1對女同志情侶提及自己已有200萬存款，情侶檔見錢眼開，立即規劃殺害男子計畫，邀請男子進入房間裡，並向男子表示要跳舞給他看，在給男子飲料中，下了迷藥導致男子當場昏睡不醒人事，情侶檔立即將男子勒死，再將屍體肢解成多個肉塊，情侶檔甚至還慘忍的將男子的手10指全剁下來，用來感應男子的指紋密碼鎖，隨後將所有肉塊丟入瀑布中，由於兩人棄屍時，不慎將殘留的肉塊掉在懸崖邊被人發現，才讓整起恐怖分屍案曝光。

根據外電報導，這對葡萄牙女同志情侶分別為19歲的瑪麗亞（Maria Malveiro）與女護理師伴侶瑪麗安娜（Mariana Fonseca）。2人在出外遊玩時，與1名在飯店工作的男子閒聊，竟發現他存有200萬的存款，2人貪婪無厭立即策畫將男子殺害後奪取存款。

女同志情侶檔先是拐騙男員工來房間，和她們小酌閒聊，並向男子表示2人將會為他跳上艷舞，在男子來到房內後，先行遞上1杯下有迷藥的飲料，隨後見男子飲用後昏迷入睡，立即將其勒斃後分屍剁成肉塊，還不忘將男子的指頭全數切下保存以盜取存款，再將全部肉塊丟入瀑布裡。

兩人先將男子騙到房間內，並答應要跳艷舞取悅他，並讓他喝下加有迷藥的果汁，眼見男方已經沒有意識時將他勒斃再分屍。其中更切下男子手指，作為破解手機的匯款密碼鑰匙。這對情侶犯案之後轉出死者的存款之後，決定將分屍的屍塊逐一棄屍在一處瀑布與海邊，由於2人在丟棄肉塊時，不慎將殘留肉塊掉出在懸崖邊，經好心人士發現後立即報警理，才為男子將2名惡女繩之以法。

全案以謀殺、褻瀆屍體、詐欺與偷竊罪名進行起訴，女同志情侶的朋友們得知消息後，紛紛都無法相信，友人竟會做出此等喪盡天良的殺人分屍案件。

(中時新聞網)