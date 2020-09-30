槽罐車直接從數十公尺高的匝道，重摔落到下方空地，引發巨大爆炸。(圖翻攝自彰化人大小事臉書)

國道3號高速公路接國道1號彰化系統交流道，今天凌晨驚傳槽罐車從數十公尺高的匝道墜落地面，引發爆炸，槽罐車司機當場死亡。這起事故引發劇烈爆炸聲響，有民眾以為打雷被嚇醒、房間跟地板震了一下，還有遠在沙鹿、八卦山的民眾都聽得到，爆炸烈焰沖天，景象相當駭人。有網友留言，質疑事故路段疑似設計不良，重車過彎很危險。

槽車墜落後引發劇烈爆炸，景象駭人。(圖翻攝自彰化人大小事臉書)

根據彰化縣消防局勤務指揮中心，凌晨零時15分接獲報案，一輛槽罐車行經國道3號高速公路南下195公里匝道，接中山高彰化路段時，槽罐車突然失控，槽罐車氣體槽直接從數十公尺高的匝道，重摔落到下方空地，引發巨大爆炸。消防人員趕到時，槽車司機已死亡，身分待查，事故發生原因由國道警方調查中。

民眾紛紛上網詢問到底發生甚麼事，有民眾在彰化人大小事臉書留言：「超大聲！我以爲打雷，嚇醒」、「整個房間跟地板震了一下」、「我以為地震，這個蘑菇雲跟以前興農爆炸的蘑菇雲一樣大」。「真的很大聲，在我家沙鹿居然聽得到」、「夭壽哦，我在八卦山這邊也有聽到」。也有網友留言「道路設計不良 我一個禮拜大概要走3次！ 重車 過彎很危險！」。

(中時新聞網)