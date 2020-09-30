已走國際路線的諧星渡邊直美，近日上了「日本張小燕」黑柳徹子的長壽談話節目《徹子的房間》，該節目具有重要地位，美國歌壇天后女神卡卡（Lady Gaga） 之前赴日時就任該節目來賓，而日本藝人上過該節目，才算是在演藝圈中有了自己的位置。

渡邊直美（左）上黑柳徹子節目。（取自渡邊直美IG）

她IG發文卻自爆，該節目主持人黑柳徹子演藝圈地位如同台灣的張小燕，不過黑柳徹子有「諧星殺手」稱號，因為她老愛對諧星不按牌理出牌、讓諧星們挫手不及，人人對她又愛又怕。渡邊直美在上完節目後IG發文「（黑柳小姐）突然要我模仿森進一，模仿失敗到幾乎聽到隔壁棚在笑！」

渡邊直美。（取自渡邊直美IG）

以為自己演張飛

渡邊直美在新片《新解釋．三國志》中飾演絕世美女「貂蟬」，她笑說：「收到邀約我以為自己要演『張飛』，讀劇本時我就背『張飛』的臺詞……後來才發現搞錯了！」在某場戲中，福田雄一指示「自由發揮」，渡邊直美透露：「正式拍攝時，導演到最後遲遲不喊『卡』，我就乾脆攤牌開始做出奇怪的舉動。當福田導演笑著說『OK』時，我莫名感到很興奮！」

熱舞逗趣 免重拍

在近期日方所公布的《新解釋．三國志》精彩花絮中，可看到渡邊直美身穿古裝，化身為絕世美人「貂蟬」，在飾演「劉備」的大泉洋和飾演「趙雲」的岩田剛典面前等人，大展舞姿的逗趣模樣。大泉洋等人憋笑痛苦不已，心想應該要再重拍時，福田雄一導演竟表示不用重拍，令大泉洋感到不可置信，不斷問導演「真的可以嗎？」《新解釋．三國志》，12月11日在台上映。

渡邊直美。（取自渡邊直美IG）

《新解釋．三國志》原文前導預告：https://youtu.be/XgWv8rGmJhM

《新解釋．三國志》渡邊直美化身貂蟬熱舞：https://youtu.be/dABXbRuyVg8

《新解釋．三國志》電影介紹：https://garageplay.tw/2427

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