大陸賽馬真的要來了！大陸農業農村部、國家體育總局29日聯合印發《全國馬產業發展規畫（2020-2025）》指出，到2025年要初步形成現代馬產業發展的框架和體系，舉辦國家級國際級賽事達到150項，打造一批自主品牌賽事和活動。最引人關注的是，依照即開型體育彩票和大型體育賽事競猜型彩票發展規律及監管要求，推進速度賽馬賽事試點。

消息一出，A股市場的賽馬概念龍頭直線飆升，羅牛山成交量突然變大，大單湧入，在1分鐘內股價急速拉升至漲停板。海南瑞澤、珠江實業、天山生物、中體產業盤中也急速拉升，一度大漲4%以上。

金融投資分析平台《環球老虎財經》指出，自2018年「鼓勵發展賽馬運動」被提出以來，市場對賽馬的熱情一直揮之不去，過去兩年裡，賽馬概念股也遭到頻繁炒作，但由於風聲未定，板塊表現也是起起落落；如今兩部門聯合出台相關規畫，賽馬這次可能真的要來了。

除了上述量化目標之外，這次出台的《規畫》，還打開了市場對「賽馬競彩」的想像空間。財經傳媒集團《證券時報》旗下新媒體平台《數據寶》分析，這次《規畫》提出將全大陸馬產業發展劃分為三大發展區域，其中城郊新興發展區包括京津冀、長三角、粵港澳大灣區、海南自貿區等城市周邊地區；由於海南省在賽馬產業方面走在前列，海南賽馬政策的落地，將成為大陸賽馬產業發展的重大突破。

大陸是養馬大國，馬匹數量居世界前列。2019年，全大陸馬存欄367.1萬匹，占世界總存欄的6%，位居第5位。據行業統計，目前大陸馬業全產業鏈產值約700億元（人民幣，下同）。

從全球來看，賽馬產業本身具有極大的經濟效應。據國際賽馬組織聯盟（IFHA）2019年初發布的年報數據顯示，近5年來全球賽馬比賽均維持在15000場以上，參賽馬匹20萬匹以上；2017年，全球賽馬比賽獎金達到32.59億歐元，如加上全球投注金額1054.33億歐元，則全球賽馬行業為兆元級人民幣規模以上的市場。

一旦大陸開放政策管制，則大陸賽馬行業將會有極大發展前景。相關資料顯示，日本的賽馬博彩收入一直穩居全球第一，賽馬博彩總銷售約合1900億元，其中總收入的10%直接上繳日本國庫。

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(中時新聞網)