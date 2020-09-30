民進黨北市議員洪健益前祕書翁姓男子與李姓妻子，在政壇上相當活躍，出入開名車、拿名牌包，如今卻被爆出詐欺上億元，還向洪健益借走300萬元不還，更欠下豪宅房租逾20萬元，人間蒸發。洪健益29日無奈回應「唉，當初也是我願意借的，完全沒聯絡了，不想再講了！」

有被害人指控，他與李女認識多年，4年來陸續被騙走123萬元，李女與翁男還誆稱有門路，可低價買入iPhone 11，所以他一開始下標3支，確實有拿到貨，後來又追加23支卻血本無歸，53萬貨款就此蒸發。

被害人說，翁、李2人聲稱有努力在調錢，會找地下錢莊借錢，但最後都跳票，2人還向1位知名退休法官承租豪宅，每個月房租5萬元，但積欠5個月都沒給，退休法官一狀告上法院，豈料2人名下沒有財產，最後不起訴處分。

據悉，目前已知受害者超過10人，金額達上億，受害者都已經報案，希望司法能還他們公道。

另外，曾在2017年被強迫買單領取夾在手機上望遠鏡、遭騙998元的洪健益，如今卻也被爆出300萬元遭借、血本無歸，洪健益表示，翁去年離職，已離職了1年8個月，他怎麼知道錢討不討得回來，這樣找連帶保證人。

「我不想講、也不知道、完全沒聯絡了！」洪健益說，不要再問他這件事，他是被害人，為什麼要找他問？他何必去投案，當初是自己願意借錢，這是私人借貸問題，他也不是投資賺錢，別再問了！

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(中時新聞網)