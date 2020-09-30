上周阿水才提醒，加權指數挑戰前高失敗後還在盤整中，如有突發性消息出現，大盤容易陷入恐慌。這段話言猶在耳，截稿後台股就出現連五黑，周線也一併收黑，尤其二十五日開高走低，更讓市場氣氛相對低迷。

投資人該怎麼應對？首先要有一個觀念，這也是阿水一再提醒的，加權指數的月線是最重要的技術指標，翻看過往多頭上攻格局中，月線都是上揚，而上周大盤在挑戰前高失敗後，二十二日月線就已經下彎，若投資人當天一看到黑K在盤中或尾盤就減碼入袋，短波段操作都不會太吃虧。

目前台股短線上只有單周的周K收黑，要說短線下修震盪已停止，仍言之過早，尤其外資順勢賣超極多，短線上想撿便宜的讀者朋友還是要注意，指數反彈不一定代表危機解除。

上周三大法人在上市類股中一共賣超一千零三十八．六億元，外資賣超七百一十八．九六億元，自營賣超兩百六十四．三四億元，投信則賣超了五十五．三億元。外資大幅賣超達到七百一十八億元之多，此時一定要特別注意匯市走法，儘管「股匯脫勾」新聞報導不少，但實戰應用上，阿水不會只用一天的股市與匯市走法來判斷是否脫勾。

當外資的熱錢要大幅移出台幣市場時，匯率貶值的走勢是以波段走貶方式進行，因此只要匯率貶過前面的交易日，而台股指數又沒有外資法人撐盤，此時若本土投信與自營也不捧場，台股就很難有良好的反彈走勢。

這周就是中秋連假，讀者在周三看到本專欄時，若周一至周三台股是反彈式走法，而讀者手上還有現股的話，阿水要提醒，最好在周三的夜盤，也就是下午三點到隔日凌晨這段盤後選擇權可交易時間，考慮是否要幫自己的現股買一些選擇權的賣權（PUT）單。這單純是以風險考量，因為選擇權的買方可用小部位來買入賣權（PUT），若不幸遭遇連假時美股或其他重大利空消息影響，不至於再下周一開盤時，造成手上的部位虧損無法控制。而當大盤出現利空跳空時，讀者可自行判斷哪一檔是適合自己的履約價。

整體來說，台股短線上能否順利回到多頭格局，第一個關卡就是先站上五日線，也就是約一二五○○點，第二個關卡則是月線；在這之前，讀者若想提前卡位一些跌深股票，一定要選擇年線相對有支撐、公司體質良好，只是被大盤錯殺的個股，同時也要考慮自身資金分配，不要盲目抄底！

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(中時新聞網)