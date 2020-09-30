因拍攝電影《海角七号》而愛上台灣生活的日籍女藝人田中千繪，日前推出新書《四十，仍懂愛》，透露自己和情人、親友之間的故事；翻開她的戀愛史，最常被提到的還是她和范逸臣延續十二年的緋聞，兩人多次被捕捉到約會或過夜，卻始終不認愛。本刊直擊，兩人日前十指緊扣採買生活用品，還挑了啤酒一起返家，但女方日前接受專訪時，仍堅稱對方「好朋友」，顯然還是沒打算公開戀情。

2008年范逸臣與田中千繪因演出《海角七号》擦出火花，兩人戀情傳了12年都沒認愛。（圖／翻攝自網路）

本刊記者九月二十三日晚上八點四十九分，在台北市東湖一帶巧遇當了超過十二年的「好朋友」范逸臣和田中千繪，戴著帽子和口罩的兩人，包得密密實實，卻反而更加引人注目。

一路上，這對口罩鴛鴦邊走邊聊緊扣著手，有時女方還會主動勾著男方的手臂；經過人潮聚集的地方，兩人總默契十足地稍為鬆手，只要有人從旁邊經過，也會瞪大兩雙炯炯有神的鷹眼，彷彿想嚇跑打擾兩人世界的攪局者。

進入超市後小倆口先在酒水飲料區看了許久，接著到即期食品區挑選食物。（圖／本刊攝影組）

兩人走進東湖國小旁的大賣場後，田中千繪直接前往販售酒類的貨架，拿起酒瓶蹲著和范逸臣討論一番，隨後兩人分開，各自挑選喜歡的商品，只見范逸臣窩在蔬果區的即期品旁端詳許久，田中千繪最後很客氣地只拿了一瓶日系罐裝啤酒。

田中千繪進入小吃攤跟老闆講了幾句話，范逸臣立刻閃到一旁保持安全距離。（圖／本刊攝影組）

離開超市後，兩人邊走邊逛，期間田中千繪在一個小吃攤停下，和老闆講了幾句話，此時范逸臣突然刻意遠離女方五、六步，這大概是當晚彼此之間最遠的距離了。

走到麵包店的櫥窗外，范逸臣與田中千繪兩人討論了半天，並沒有入內消費就直接離去，經過生活用品店也只是看看而已。（圖／本刊攝影組）

接著經過一家麵包店時，兩人看著櫥窗裡的商品，指指點點好一陣子卻沒入內消費；隨即又到了一間生活用品店前止步，此時，田中千繪似乎為了即將到來的中秋節，目光集中在一個烤肉架上，然而又是看看而已，便朝著住家方向前進，途中在一個路口等紅綠燈時，范逸臣摸了摸微凸的肚子，兩人最後走入小巷避開人潮，帶著超市購買的商品返家。這一天，他們儼然就是一對恩愛小夫妻般，正過著簡單甜蜜的小日子。

（禁止酒駕 飲酒過量害人害己）

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(中時新聞網)