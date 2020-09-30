田中千繪已和台灣結緣十四年，先前為了宣傳新書接受媒體專訪時，透露如果到了四十幾歲時想生卻生不出來，一定會很後悔，所以三十六歲時就在台灣凍卵。不過一提到萬年緋聞對象范逸臣，她仍堅稱真的是好朋友，不用告訴對方凍卵的事。

范逸臣日前出席「海霧５Ｇ魔幻電影演唱會」活動時，被問起田中千繪出書一事時，大方表示買書力挺是應該的，「希望大家可以去了解，去購買這本書。」堪稱「愛屋及烏」，男方的態度明顯比女方「公開」得多。

即將跨入四十歲的田中千繪，始終認為結婚是人生必要之事，也不排斥閃婚，「只是要看看『對的人』會不會出現」，言下之意似乎仍無法鬆口范逸臣是自己的結婚對象。

雖然拍電影演戲也上綜藝節目，但唱歌仍是范逸臣的最愛，他持續在各處演唱。（圖／翻攝自范逸臣臉書）

過去有傳言指出，范逸臣由於浪子性格，不想踏入愛情的墳墓；也有媒體披露，范逸臣拍攝《海角七号》時，從背後環住田中千繪的那一幕，引起女方父親不悅，還對女兒說「不結婚也能過得好」，這讓個性傳統的田中千繪，遲遲無法大方認愛。

范逸臣二○○二年出道時，翻唱電影《我的野蠻女友》中文主題曲〈I Believe〉聲名大噪，後來因「路邊小便風波」及感情問題，人氣跌至谷底；直到二○○八年拍了《海角七号》才再度走紅，但往後的十二年至今，並未有其他著名代表作。

田中千繪的父親是日本資深彩妝師，兩人還一起經營IG，但據傳范逸臣並不得田中父親喜愛。（圖／翻攝自田中千繪臉書）

近期范逸臣除了到處演唱，還參與民雄的節目《Ila～部落住一晚》展現歌藝、客串主持，並在舞台劇《你好，我是接體員》挑起大樑擔任男主角，演出殯葬業的接體員。雖然相較於其他藝人，范逸臣的星路少了一點光芒，不過，他與田中千繪的低調幸福，卻讓很多人稱羨。

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(中時新聞網)