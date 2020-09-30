現任新北市議員曾煥嘉，3年前在板橋區文化路服務處旁、以及住家地下室，開設「海潮水族」水族館，並請來多名員工負責魟魚的繁殖養育工作，但現在前員工出面爆料，指曾煥嘉以水族館員工當人頭詐領「議員助理費」，2年來已詐領超過70萬元，檢調也在8月間曾約談過2名水族館的員工；不但如此，曾煥嘉還以15分的重利借款給需錢孔急的民眾，甚至養著一群小弟幫他暴力恐嚇討債。

現年45歲的曾煥嘉出生於政治世家，其父曾文振過去擔任過5屆台北縣議員，從小耳濡目染，受到父親影響，曾煥嘉長大後，也繼承了父親政治人脈，先後擔任板橋市市民代表會主席，升格後，又連續當選3屆的新北市議員，但自曾煥嘉擔任新北市議員後，圍繞在他身邊的爭議卻不曾停過。

2012年，曾文振要參選立委，曾煥嘉疑似幫助父親賄選遭到起訴，但法院最後認定證據不足，宣判無罪；2018年，適逢第3屆新北市議員選舉前夕，曾煥嘉又遭人爆料，已婚的他，帶著大陸小模同遊海南島三亞，還拍下水中騎馬照，甚至還遭控超貸、詐貸上千萬元。

但曾煥嘉荒唐行徑可不只如此，多名曾煥嘉的前員工9月24日齊聚一堂控訴，本該為民喉舌的曾煥嘉，竟然在從事高利貸業務，前員工想起自己曾經不顧一切，為曾煥嘉所做的種種討債惡行，有的面露無奈，有的則對輕狂往事充滿懊悔。

由一群年輕的黑道份子組成的「行動部隊」，在曾煥嘉旗下負責「討債」、「打人」等工作。（圖／本刊繪圖組）

水族館前員工小明（化名）表示，自己根本沒在服務處上班，年度扣繳憑單中，卻載明薪資由「新北市議會」核發；而為曾煥嘉處理債務、毆打恐嚇的小黃（化名）則透露，只要有人還不出錢，或者得罪曾煥嘉，他便要帶著一票小弟到處逞兇。

針對指控，曾煥嘉坦承確實在服務處以及住家開設水族公司養魟魚，但他否認向新北市議會詐領助理費來給付員工薪資，「我海潮的員工都是發放現金，這跟新北市議會哪有關係？」

而遭控放高利貸一事，曾煥嘉先是否認，後來又改口說「我借錢給1個朋友的弟弟開醫美公司，前後借了700萬，後來人就不見了。」對於教唆小弟向胡男要債一事，曾煥嘉則答非所問指，胡男是建商，自己並沒跟他見過面，也否認唆使小弟到錢櫃尋仇，堅稱從頭到尾都不清楚此事。

曾煥嘉在板橋文化路上的服務處地下室中，放置大型水缸，專門繁殖養育高價稀有魟魚。（圖／讀者提供）

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(中時新聞網)