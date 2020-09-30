新北市議員曾煥嘉（45歲）蟬聯3屆議員寶座，但是親民愛民背後，卻是腐敗不堪，他不但利用議會助理費支付水族公司員工薪資，還找來一票小弟放高利貸討債、逞凶滋事。曾幫曾煥嘉處理討債事宜的小黃（化名）透露，一但民眾還不出高額利息，曾煥嘉便會要小黃出面恐嚇，任憑民眾如何哀求寬限時限，但曾煥嘉宛如寒冰的心卻不為所動，更要手下「該怎麼處理就怎麼處理。」

「我就是他（曾煥嘉）的行動組，像是打人、跟蹤人的時候會需要我，只要他被跑帳，或者是要處理人、事情，不想弄髒手，他就會叫我去。」小黃在曾煥嘉的「私人部隊」中，主要扮演行動部隊的角色，舉凡「討債」、「打人恐嚇」，都會由小黃帶著1幫小弟負責。

曾煥嘉的堂弟曾煥棨表示，曾煥嘉在板橋區忠孝路有1棟3樓透天厝，2017年，曾煥嘉與曾煥棨一起合作開公司。地點就設在該棟透天厝，「透天厝1、2樓從事房屋仲介，3樓就是放款公司」，而小黃就是放款公司的員工。

回想起過去為曾煥嘉討債的經過，小黃表示，2017年8月，他加入「曾煥嘉行動部隊」生活，第1次任務就是索討1名胡姓男子逾百萬元的債務。「詳細的金額我有點想不起來，這是我第1次幫曾煥嘉討債，還跟蹤他（胡男）和他的小孩一陣子。」小黃說到，當時因為胡男公司即將倒閉，所以曾煥嘉要小黃跟蹤胡男，並掌握他的行蹤，小黃為了順利索討到債務，甚至出言恐嚇胡男。

小新過去曾煥嘉「行動部隊」的一員，主要工作就是帶著一票小弟為曾煥嘉收帳及打人。（圖／趙世勳攝）

小黃表示，胡男多次發給他苦苦哀求的簡訊指，「我欠繳房租3個月了，被房東趕出去……欠你老闆（曾煥嘉）的錢，我一定會還，我跟家裡借錢，請您老闆多寬限一段時日。」小黃將此事回報曾煥嘉後，曾煥嘉只冷淡回復「該如何處理就如何處理吧。」冷血態度令人不敢相信他是民意代表。

胡男也曾傳訊給曾煥嘉本人求饒，「我上有老母，下有幼子，我不會放棄，會努力籌錢，盡快還給你們。」但曾煥嘉已讀不回，雖然後來胡男依約終於將本金連同利息將近130萬還清，卻讓胡男不禁感嘆，曾煥嘉平日一副為社稷打拼愛民的形象，想不到卻是1個逼民眾走向無間地獄的吸血鬼。

針對指控，曾煥嘉坦承確實在服務處以及住家開設水族公司養魟魚，但他否認向新北市議會詐領助理費來給付員工薪資，「我海潮的員工都是發放現金，這跟新北市議會哪有關係？」

而遭控放高利貸一事，曾煥嘉先是否認，後來又改口說「我借錢給1個朋友的弟弟開醫美公司，前後借了700萬，後來人就不見了。」對於教唆小弟向胡男要債一事，曾煥嘉則答非所問指，胡男是建商，自己並沒跟他見過面，也否認唆使小弟到錢櫃尋仇，堅稱從頭到尾都不清楚此事。

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(中時新聞網)