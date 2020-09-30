新北市議員曾煥嘉（45歲）連續蟬連3屆新北市第4選區（板橋區）議員，但惠澤鄉里的背後，卻遭前員工控訴，他不但詐領議會助理費當薪資，給付給自己的水族公司員工，還豢養旗下小弟小黃（化名）等人放高利貸、打人逞凶，殘忍行徑令人髮指。本刊調查，曾煥嘉視旗下小弟宛如「免洗筷」，用過即丟，若是旗下小弟打人出事後，他非但不聞問，反而秒速切割關係。

本刊調查，2017年3月，板橋區的錢櫃發生一起聚眾鬥毆事件，起因是曾煥嘉弟弟曾煥廷在地方餐敘上與另外一派人發生肢體衝突，最後曾煥廷慘遭對方痛毆。曾煥嘉得知後，怒火中燒，但他卻沒循正規方式報警處理，而是事後要小黃帶著8名小弟持棍棒到錢櫃「輸贏」。

當時警方獲報後到場，得知是衝突事件和曾煥嘉弟弟被打有關，因為不敢得罪議員，雖然當時有媒體到場採訪，但警方對外卻宣稱是「感情糾紛」所致。

最讓小黃心寒的是，小黃因為糾眾鬥毆，一共連同另外8名小弟被警方逮捕，移送地檢署後，曾煥嘉也沒有為他辦理交保，也沒有跟他說謝謝，而是馬上做劃清界線。「他（曾煥嘉）就一直在外面說打架的事跟他無關，不是他教唆的。」小黃回憶起那段往事，至今仍對被他打的人感到懊悔與歉疚。

「曾煥嘉不但沒有照顧我們，反而在發生事情之後就急於切割，現在往回看當初做的錯事，真的很後悔。」小黃希望透過講出實情，民眾能看清曾煥嘉真面目，而檢調也應加快調查腳步，盡快讓真相攤在陽光下。

針對指控，曾煥嘉坦承確實在服務處以及住家開設水族公司養魟魚，但他否認向新北市議會詐領助理費來給付員工薪資，「我海潮的員工都是發放現金，這跟新北市議會哪有關係？」

而遭控放高利貸一事，曾煥嘉先是否認，後來又改口說「我借錢給一個朋友的弟弟開醫美公司，前後借了700萬，後來人就不見了。」對於教唆小弟向胡男要債一事，曾煥嘉則答非所問指，胡男是建商，自己並沒跟他見過面，也否認唆使小弟到錢櫃尋仇，堅稱從頭到尾都不清楚此事。

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(中時新聞網)