本該為民喉舌、造福桑梓的議員，卻成冷血惡魔！現任新北市議員曾煥嘉（45歲）遭前員工出面爆料，不但找來黑道份子，成立放款公司放高利貸，還詐領新北市議會助理費，拿來支付他水族館員工薪資，水族館員工小明（化名）表示，他們根本沒在議員服務處上班，但是水族館員工的薪水，卻是由新北市議會支付。

本刊調查，曾煥嘉對養殖魚類有極大興趣，尤其是飼養價格昂貴的「魟魚」，但他實際上卻用議員助理費，拿來支付他成立的水族館員工薪資。水族館前員工小明就透露，他和另名前員工阿強（化名）過去在曾煥嘉開的「海潮水族」水族館工作近2年，每個月薪資約3萬元，但曾煥嘉卻告訴他們，「薪資都由新北市議會核發，但我們連服務處都沒進去過，怎麼是領議會薪水？」

曾在海潮水族工作的員工們，講起過去的工作情形，不但常常加班，更要忍受曾煥嘉的壞脾氣，臉上盡是無奈神情。（圖／趙世勳攝）

小明透露，水族館最便宜的魚一隻也要50萬，最貴的甚至要500多萬。」本刊調查，曾煥嘉的議員服務處地下室宛如水底世界，能夠容納身高180公分的成人在水缸裡來回游泳，小明表示，館內所有魟魚價格「應該超過5000萬。」

水族館前員工所提供的扣繳憑單中，清楚載明薪資由「新北市議會」核發，但他們從未進入過曾煥嘉的議員服務處。（讀者提供）

「曾煥嘉常常要我們加班，只要是晚上有小魚出生，他就會要我們不管多晚都要到公司處理，但都沒有發加班費。」小明表示，除了工作待遇不好外，曾煥嘉動不動還會罵人，甚至還會對員工摔椅子、罵髒話，最後兩人甚至遭曾煥嘉無預警開除。

針對指控，曾煥嘉坦承確實在服務處以及住家開設水族公司養魟魚，但他否認向新北市議會詐領助理費來給付員工薪資，「我海潮的員工都是發放現金，這跟新北市議會哪有關係？」

而遭控放高利貸一事，曾煥嘉先是否認，後來又改口說「我借錢給1個朋友的弟弟開醫美公司，前後借了700萬，後來人就不見了。」對於教唆小弟向胡男要債一事，曾煥嘉則答非所問指，胡男是建商，自己並沒跟他見過面，也否認唆使小弟到錢櫃尋仇，堅稱從頭到尾都不清楚此事。

前員工透露，曾煥嘉只飼養稀有的魟魚，價值最高的一尾就價值500萬元台幣。（圖／讀者提供）

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)