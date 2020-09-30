美國在台辦事處（AIT）於今年8月25日舉辦1場「台灣石油業及天然氣產業之國際制裁遵循」視訊研討會，邀請台灣金融界和油品業者與會，AIT人員卻在會中意外驚爆，南韓前三大煉油廠「SK」旗下子公司，2年多前向台中港承租油槽後，去年6月下旬被美國衛星拍到這些油品從台中出海後，竟在公海以「海上加油」方式輸送給北韓貨輪。

研討會的主講人使用案例分析，竟意外揭露台中港不為人知的管理重大疏漏，內容直指台中港已成為不肖商人混淆國際制裁北韓及相關監管的重要角色。

該場視訊研討會揭露驚人的秘密並非無理由，北韓領導人金正恩因為堅持發展核武，聯合國安理會於2017年9月11日通過《第2375號決議》，「限制北韓原油和成品油的進口」以實施國際制裁。

但本刊接獲消息指，台中港自貿區是全台唯一可對外出租油槽的港口，南韓煉油廠SK旗下子公司，卻在國際對北韓實施石油制裁令後，時間點相當巧合地在台中港租用油槽，將其在南韓提煉的石化產品，運送至台中港油槽囤儲。

南韓煉油廠SK能源公司在台中港租油槽，而向SK買賣油品的商人卻暗中將油輸往北韓。

研討會主講人並在案例中提及，貿易商買下SK囤積在台中港自貿區油品後，由船公司貨輪進入台中港裝載油品，於公海透過「海上加油」的方式，將油品輸送給第三方的貨輪，輾轉運送到北韓港口。

這項驚人的發現，其實是美國衛星於2019年6月23日拍下一艘「LOI Hope」貨輪從台中港出海後的航跡圖所揭發的資訊。衛星資料顯示，「LOI Hope」貨輪6月23日從台中港出港後，航行地點並非原定的南韓濟州島，反而於6月26、27日先和一艘「YUN HONG」貨輪碰頭將油品過駁後，6月30日又和另一艘未登記從中國大陸寧德航往公海的貨輪會合，獲得輸油的貨輪之後即航行至北韓港口。

名為「The LOI HOPE」貨輪被美國衛星拍到從台中港出港，在公海上過駁油品給接頭的「YUN HONG」載運至北韓。（圖／翻攝自AIT視訊會議資料）

北韓藉此突破國際制裁的封鎖，卻讓台灣在不知情的情況下，無辜成為供應北韓石油的中轉站。有業者質疑，政府成立的自貿區美意，如今卻變成國外商人鑽漏洞成為國際制裁北韓的破口，政府對國內業者嚴苛要求，卻對國外貿易商管理鬆散，執法兩套標準。

對於是否有舉辦該場視訊會議，本刊記者求證美國在台協會AIT，AIT未正面回應，僅表示確實有該場網路視訊會議，但強調：「Off the Record」（非官方紀錄與聲明），不願說明相關內容。

台灣港務公司台中港務分公司則表示，油槽已租給台灣業者，由業者自行處理，不清楚相關事宜。出租台中港西五碼頭的業者則指，該處碼頭已對外承租2、3年時間，因雙方有簽保密條款，不便透露對方細節和身分。

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(中時新聞網)