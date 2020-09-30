美國衛星於2019年6月23日拍下一艘「LOI Hope」貨輪從台中港出海的航跡圖，衛星資料顯示，該艘貨輪在公海上先和一艘「YUN HONG」貨輪海上會合後，6月30日又和另一艘未登記從中國大陸寧德的貨輪會合，以「海上加油」的方式過駁後，貨輪即航往北韓，這起「海上交易石油實錄」經美國AIT在今年8月25日視訊會議中揭露，主講人質疑此舉不單純，恐讓台中港成資助北韓恐怖主義的破口。

美國衛星去年6月23日監拍到這起「海上交易石油實錄」的航跡圖後，AIT在今年8月25日邀請台灣金融界、油品業界參加名為「台灣石油業及天然氣產業之國際制裁遵循」網路視訊，向在場超過30人的與會人士揭露此事。

當時會議主講人質疑，南北韓為對立局面，同為南韓的石化業者、貿易商和船公司為何放棄南韓當地地緣優勢，反而捨近求遠到台中港租油槽，將油品從南韓運送到台中港存放後，再由南韓貨輪在公海將油輸送給北韓？如此豈非大費周章，大肆花費海運及槽租費用，是刻意規避國際查緝？抑或有其他意圖？

「The LOI HOPE」貨輪被美國衛星拍到從台中港出港航跡圖。（圖／翻攝自AIT視訊會議資料）

主講人並強調，由於北韓以此方式長期獲得大量供油，難怪在國際上的態度能持續採取強硬態度。本刊調查，南韓SK能源公司將油品載往台中港租油槽存放，光是海運及槽租費用，以每噸約15元美金（約台幣480元）換算，每趟就得花費約220萬美金（約7000萬台幣），此舉如AIT在視訊會議中所指「大費周章又耗費運油，顯然不合理」的質疑，不謀而合。

本刊記者求證美國在台協會AIT，AIT未正面回應，僅表示確實有該場網路視訊會議，但隨後即表示：「Off theRecord（非官方紀錄與聲明），不願說明相關內容。

台灣港務公司台中港務分公司則表示，油槽已租給台灣業者，由業者自行處理，不清楚相關事宜。出租台中港西五碼頭的業者則指，該處碼頭已對外承租2、3年時間，因雙方有簽保密條款，不便透露對方細節和身分。

和「The LOI HOPE」貨輪在公海上接頭的「YUN HONG」，之後駛往北韓海域。（圖／翻攝自AIT視訊會議資料）

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(中時新聞網)