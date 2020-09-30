台中港被美國衛星監拍外租油槽的油品被輸往北韓，成國際制裁北韓破口，事實上，美國衛星並非第1次拍到從台灣出港的船隻運油給北韓。2017年11月，一艘香港籍貨輪同樣被美國衛星拍到送油給北韓，背後業者為「高洋漁業公司」負責人陳世憲，陳男不僅被判刑，因海內外資產遭查扣，還去電恐嚇法務部官員，因認為自己遭冤枉，抑鬱跳樓身亡。

當年高雄檢調單位查出輸油給北韓的香港籍「方向永嘉號」貨輪由「高洋漁業公司」負責人陳世憲租用，陳男有4度不實報關紀錄，藉機運送2萬多噸石油賣給北韓。

陳世憲遭法院羈押後獲釋，2018年被依偽造文書罪判拘役119天；法務部當時為防制業者再犯，殺雞儆猴，依《資恐防治法》凍結陳世憲名下海內外資產，成為台灣史上《資恐防制法》懲罰的首例。

陳世憲後來因不滿遭重罰，去電恐嚇時任法務部次長的陳明堂及洗錢防制中心檢察官蔡佩玲；由於資產均遭凍結，2019年1月曾服安眠藥自殺獲救，出院時，曾對著拍攝媒體嗆「做鬼也不放過你！」未料，半年後，因抑鬱寡歡，於6月22日從高市鹽埕區6樓住處跳下，當場死亡。和陳世憲熟識的一名T姓業者透露，當年陳世憲認為自己有冤在身，才會走上絕路。

香港籍貨輪「方向永嘉」後運油品給北韓，事後查出由「高洋漁業公司」負責人陳世憲租用。（圖／報系資料照）

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(中時新聞網)