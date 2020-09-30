美國在台協會AIT在一場視訊會議中，揭露台中港成資助北韓恐怖主義的中繼站，對於台灣恐因此大傷國際形象，國內有業者認為，政府對內要求業者「絕對不能沾染運油給北韓」行為，但對國際貿易商管理卻如此鬆散，質疑「政府執法雙重標準」！

針對高雄商人陳世憲被檢調單位查獲運油給北韓，財產遭凍結，因此抑鬱跳樓身亡一事，T姓業者替陳男和同業叫屈，指政府對國內外業者管理要求是兩套標準，已讓台灣陷於國際形象受傷的漩渦裡。

T男表示，國內業界認為政府現階段應查察比對進出台中港外籍船舶名單，核實實際採購商的身分，確實要求外籍船舶在進入台中港採購當地油商柴油等油品後，查核運出港轉售對象的名單，並對買方國家進行勾稽核實；此外也應調查進出台中港外籍船舶是否涉嫌雇用身分不明船員。

本刊調查，AIT在該場視訊會議上揭露台灣成為資助北韓石油油品的中轉站後，國安單位、港務公司及港警等單位，仍視若無睹，從台中港進出船隻的官網資料上看，長期以來受雇貿易商從台中港載油至公海將油過駁給北韓的貨輪「LOI HOPE」除去年6月間被美國衛星拍到之外，在該場視訊會議於今年8月25日結束後，8月28日仍持續從台中港運油出港。

除AIT親揭台中港成為資助北韓石油的中轉站之外，外交部官網也曾在一篇發表「最新消息」的新聞中指出，「我國將配合國際制裁北韓行動，偵辦涉及資助北韓的我國公司及個人」，但2020年台灣運油給北韓違反國際禁令之事又再重演，對於政府防堵國內業者卻輕忽國際貿易商的管理態度，格外諷刺！

有關南韓SK承租自貿區油槽一事，台灣港務公司台中港務分公司表示，「油槽已租給台灣業者，由業者自行處理，不清楚相關事宜」。將台中港西五碼頭承租給南韓SK的業者則說，「該處碼頭已對外承租2、3年時間，因雙方有簽保密條款，不便透露對方細節和身分」。

業者指控，台灣政府嚴格要求國內油品及船東「絕對不能沾染運油給北韓」，但對於外商管理卻很鬆散，尤其台中港（圖）更聚集眾多不肖商人。（圖／翻攝自google map）

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(中時新聞網)