蔡英文政府採取「親美抗中」路線，令兩岸關係漸趨緊張，但在台灣社會民粹盛行下，蔡政府的聲勢反而水漲船高。今年八月間，蔡英文與行政院長蘇貞昌民調支持率高達六、 七成，讓其充滿統馭的自信，未經溝通就解除美豬、美牛進口禁令。

民進黨誤認為可以將美豬塑造成「抗中保台戰略」的必要措施，從蔡英文、蘇貞昌到衛福部長陳時中皆大打「國際地位牌」、「抗中牌」，稱開放美豬進口，可以換得美國更有力的支持，國際能見度將因而提升，企圖藉此說服民眾支持。

然而，根據ＴＶＢＳ最新民意調查，高達六四％民眾反對開放含瘦肉精的美豬進口，僅有二二％贊成，連民進黨支持者也有半數反對。蔡英文施政滿意度隨之下滑四％，不滿意度驟升九％。

民進黨主打「國際牌」失效，多數民意仍反對瘦肉精美豬進口，這不單只是否定民進黨的公共政策，更是對親美路線的質疑和反對。這就是民進黨不願意面對的癥結問題──親美反中要付出什麼代價？值得嗎？

美國認為，在國際層面上幫助蔡政府，例如派衛生部長、國務院次卿來台，讓民進黨可以大加宣傳，提高支持度；尤其台灣希望提升台美關係、增加軍購安定人心，那麼開放瘦肉精豬肉進口、減少對美國貿易順差等，都是應有的回報。

美國給的只是一時的面子，隨時可以收回，台灣卻可能失去裡子。根據中華民意研究協會八月中的兩岸關係民調，有近四成的人認為兩岸關係愈來愈差，只有不到一成認為變好。

已經執政四年多的蔡政府，在全球貿易衰退背景下，去年台商對大陸投資再創新高，多數民意仍希望維持現狀，兩岸保有緊密的經貿關係，更不願意爆發戰爭。蔡政府必須很小心，美豬議題教訓在先，如果搞壞兩岸經貿關係，民意同樣不會買單。

民進黨如果認為抬出美國，民意便會無條件支持，那就大錯特錯了。民進黨應該對民意更加謙卑，並和反對意見溝通對話，而不是遂行己意，假愛台，真害台。

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(中時新聞網)