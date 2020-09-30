小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（30日）新聞重點。

【1】明年起教召1年1訓 延為14天

台海局勢緊張，國軍兵力是否足夠？能否運用後備人力。國防部長嚴德發昨表示，國防部已完成後備制度改革；據了解，在常備部隊和後備部隊戰力「常後一致」的政策指導下，國防部後備指揮部將併入陸軍，規畫在2023年完成，另後備部隊教育召集2年1訓，將從明年起，改為1年1訓，每次訓練5至7天，改為14天。

【2】守中帶攻 美第7項軍售埋伏筆

當被立委問到美國是否售台攻擊武器，國防部長嚴德發答詢「因應情勢，雙方都有調整」，這是句很耐人玩味的話。據了解，美對台7項軍售尚未宣布，其中，第7項究竟是何裝備？諱莫如深。事實上，第7項裝備現在是空白，也是伏筆，美方將視兩岸軍事情勢做最後決定，如情勢嚴峻，或基於政治考量，不排除就是直接給攻擊性武器。

【3】捍衛釣魚台 保釣團體今出征

日本石垣市將釣魚台更名為「登野城尖閣」決議，明日正式實施，為抗議日方對我國領土釣魚台主權的侵犯，多個台灣民間保釣團體將於今日出船，捍衛釣魚台主權。國民黨立委林德福昨在立法院質詢，「如果認為釣魚台是中華民國主權管轄範圍，請舉手」，在場閣員竟無人舉手，林德福批官員對日本都軟趴趴。

【4】國民黨鍾小平條款 4年才可回復黨籍

國民黨今天中常會，組發會提出「黨員入（退）黨辦法」修正案，將自動退黨者可申請回復黨籍的年限，從現行2年拉長至4年；修正草案因生效日不同分甲、乙兩案，分別為修正後生效、回溯自2018年1月1日起，將由中常委公決。黨務人士舉例說，辦法通過後若採回溯案，去年自動退黨的北市議員鍾小平在2022年若要尋求連任，將無法以國民黨名義參選，有如「鍾小平條款」。

【5】10小時連9震 秋遊台東恐有餘震

台東近海昨日震不停，短短10小時已連9震，當中最大規模5.3，最大震度4級，有5震深度均在10公里以內，不少網友表示「很有感」，氣象局也表示，未來一周不排除有規模4以上餘震出現，中秋連假計畫到花東旅遊的民眾要多加留意。

(中時新聞網)