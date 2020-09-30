記憶體封測廠力成(6239)為提升整體整體營運績效，宣布將新加坡廠半導體凸塊相關資產出售給新加坡聯測科技控股，預計明年元旦完成交易，預估可認列處分利益約2.75億元，以目前流通在外加權平均股數估算，約可挹注每股盈餘（EPS）0.35元。

力成2014年4月底宣布與韓國Nepes簽約，收購旗下新加坡Nepes所有股權，於同年7月完成交易、更名為力成新加坡（Powertech Technology (Singapore) Pte. Ltd.），作為力成在新加坡及東南亞地區的業務開發基地，並轉投資持股力成西安64％、力成蘇州19％股權。

不過，力成新加坡併購以來營運績效不佳，據力成財報揭露，6年來僅2年繳出獲利表現，且是受惠業外收益挹注所致，本業營運仍處虧損狀態。因此，力成8月7日公告的董事會重要決議事項中，已通過將縮減力成新加坡的營業規模。

力成此次公告，由於縮減營業規模，將力成新加坡的凸塊（Bumping）封裝設備及廠務設施，以約8.94億元出售給新加坡聯測科技控股。雙方已在29日簽署資產買賣及相關合約，預估可認列處分利益約2.75億元，交易預計明年元旦完成。

力成表示，出售力成新加坡半導體凸塊封裝設備等相關資產，主要考量為整併現有營運據點，以提升整體營運績效。未來力成新加坡仍將扮演力成投資中國大陸及東南亞地區的投資控股公司角色，繼續持有力成西安及力成蘇州2家公司股權。

(時報資訊)