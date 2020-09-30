金管會推動「鼓勵境外基金深耕計畫」邁入第8年，公布2020年共有聯博、安聯、施羅德、景順、摩根、富達、野村、富蘭克林及NNIP等9家資產管理集團符合資格。上述業者自10月起的1年期間，可享有1～2項優惠措施。

金管會為鼓勵境外基金機構增加對台投入，共同參與發展台灣資產管理市場，2013年起推動「鼓勵境外基金深耕計畫」，強化境外基金機構對台灣資產管理人才培育，符合深耕計畫一定條件的業者，可適用各項優惠措施。

自金管會推動「鼓勵境外基金深耕計畫」以來，符合資格的業者逐年增加，2014年僅摩根1家，2015、2016年有摩根及安聯2家，2017年新增聯博、施羅德、瀚亞、富蘭克林4家，2018年再新增富達1家，去年新增景順、瑞銀、NNIP等3家，但減少1家瀚亞。

而今年符合資格的業者達9家，較去年增加野村1家、減少瑞銀1家，家數與去年相同。證期局表示，此次9家獲認可的業者，在台募集銷售的境外基金國人投資比率上限，可自原規定的50％放寬至70％。

其中，聯博、安聯、施羅德分別符合5項評估指標，3家投信業者均可適用2項優惠措施。景順、摩根、富達、野村、富蘭克林、NNIP等6家投信業者分別符合4項評估指標，可適用1項優惠措施。

適用優惠措施方面，聯博及安聯選擇「可引進新類型基金、或與同類型投信基金投資規範不符的境外基金」，安聯另選擇「每次送件境外基金檔數可提高至3檔」，聯博及施羅德亦選擇「單一境外基金投資陸股上限永久放寬至40％」。

而景順、摩根、富達、野村、富蘭克林及NNIP等6家業者，亦分別選擇上述3項優惠措施的其中1項。此次9家業者享有的優惠措施有效期間為1年，自2020年10月1日至2021年9月30日止。

(時報資訊)