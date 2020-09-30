昔日生技股王康友-KY（6452）驚爆掏空涉嫌財報不實，經營高層接連辭職閃人，金管會對此調閱康友2018、2019年財報底稿，認為負責簽證的勤業眾信會計師施景彬、江明南有重大違規情況，依違反證交法規定處分2人停業2年，為2007年力霸掏空案以來再度重罰。

2015年3月上市掛牌的康友，幾近全部營收均來自中國大陸子公司六安華源。惟負責人黃文烈8月初驚爆失聯，管理階層及簽證會計師亦陸續辭任，又遭檢舉六安華源多項機器設備有設定抵押異常情形，因無法如期出具第二季財報，股票自8月18日起暫停交易。

康友過去財務狀況良好、股東達近1.2萬人，此次驚爆掏空涉嫌財報不實事件，對投資人權益及證券市場秩序產生重大影響。金管會8月底要求證交所調閱會計師工作底稿，釐清負責查核簽證的勤業眾信會計師施景彬、江明南是否有所疏失。

金管會表示，2位會計師查核康友2018、2019年財報時，對於占康友合併總資產分別達47％及52％的中國大陸銀行存款，未依風險執行有效的函證查核程序。銀行回函上除無相關經辦及覆核人員蓋章，且寄件人亦與留存聯絡人不同，但會計師並未確認正確性。

其次，六安華源機器設備去年第三季遭抵押登記擔保他人借款，額度最高達2.37億人民幣，占康友當季淨值12.9％、機器設備淨額達76.41％，但2位會計師在查核2019年年報時，並未查明機器設備是否提供擔保及相關期間財報揭露妥適性，未執行必要查核程序。

最後，2位會計師在今年中已獲知，康友的銀行存款是否存在可能有重大疑慮，但未對康友已對外公開的相關期間財報採取適當行動。金管會認為2名會計師查核不完全等3大缺失，依違反證交法處分2人停職2年，停職期間自今年10月起至2022年9月底止。

金管會此次處分康友2位查核簽證會計師停業2年，為2007年力霸掏空案撤銷2名會計師執照、4位會計師停業2年後，睽違13年再對會計師祭出停業處分。金管會表示，主要是參考過去案例，決定予以停業2年處分。

不過，對於旗下2位會計師遭金管會停業處份，勤業眾信表示此案仍在司法調查階段，事證尚未明確，且公司負責人及相關財務報告編製者尚未到案，對於金管會處分「深表遺憾」、表示將委請律師依法提起訴願，採取行政救濟程序。

(時報資訊)