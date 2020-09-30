金管會公布2020年「鼓勵投信躍進計畫」認可名單，今年共有國泰、復華、富邦3家投信業者獲得認可，較去年減少元大投信1家。自10月起的1年期間，國泰投信將可適用2項優惠或便利措施，復華及富邦投信則可適用1項優惠或便利措施。

金管會為提升國內資產管理人才與技術，擴大資產管理規模、朝向國際化發展，2015年公布「鼓勵投信躍進計畫」，業者若符合無重大違規情事、財務健全及內控無重大缺失的「基本必要條件」，且在投研能力、國際布局及人才培育達到其中2面向要求，可提出認可申請。

據金管會統計，2015、2016年均為國泰、元大投信享有1項優惠措施，2017年為國泰、元大、富邦投信等3家業者達標，2018年為國泰、元大、復華投信等3家業者達標，去年為國泰、元大、復華、富邦投信等4家業者達標，其中國泰自2017年起均獲得2項優惠。

證期局指出，今年獲得認可的國泰、復華、富邦3家投信業者，均符合無重大違規情事、財務健全及內控無重大缺失的基本必要條件，以及投研能力、國際布局、人才培育3面向，國泰投信另符合其他績效貢獻事項，故可適用2項選擇優惠。

而上述3家業者均適用基本優惠措施，包括可申請募集不受現行相關投資有價證券種類、範圍及比率規定限制的投信基金，可申請募集ETF連結基金，以及所投資投信事業已經理的ETF，不以國內成分證券ETF為限。

選擇優惠措施方面，國泰投信及復華投信均選擇送審投資海外投信基金申報生效期限，可由30天內縮短至12天優惠。而國泰投信及富邦投信，則選擇適用在符合相關法令規範下，可再提出其他優惠或便利措施。上述優惠措施期限為今年10月起至明年9月底止。

金管會期勉國內投信事業持續強化自行投資研究能力、開拓發展國際性業務、積極培育資產管理人才，推動我國投信產業正向發展，建構良好且具潛力的資產管理產業環境，增進我國資產管理產業整體競爭力。

(時報資訊)