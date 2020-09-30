近日共軍頻頻擾台，總統蔡英文22日赴澎湖慰勉國軍，並強調，身為中華民國的空軍，怎麼可以讓別人在自己的領空上耀武揚威。兩岸關係日趨緊張，更引爆族群之爭，不少主張兩岸和平者或外省後代遭嗆「滾回大陸」。韓粉認為，故總統李登輝高調稱「日本是祖國」、「釣魚台是日本國土」，狂舔日本卻被捧成「台灣國父」，可見執政黨真正認同的是「舔日賣台」；故以後反制「滾回大陸」的方法就是回嗆「滾回日本去」。

臉書粉絲專頁「韓黑父母不崩潰」發文，表示：「卸任國家元首稱日本是祖國從來沒聽你們ㄍㄞ一聲（ㄍㄞ不是吉娃娃的聲音哦），要不就是認為李杯真的是老番癲，要不就是你們骨子裡真正認同『舔日賣台』。既然那麼愛日本，『滾回日本去』這句原句奉還哦！！」

文章一出，迴響熱烈，獲得超過3500個讚、超過240個讚與超過630次分享。網友紛紛回應：「雙標黨不意外」、「反正黑的也能拗成白的」、「你不知道阿？台灣綠執政早已是一國兩制了，他們最會搞雙重標準，只有他們是對的！」「不是真正台灣人喊的比原住民朋友大聲」。

不僅如此，也有其他網友表示：「還跟他蓋中華民國國國旗，好像蓋錯了，應該蓋日本的國旗？不過說回來，這民進黨國家論是予盾的」、「唱日本歌和美國歌就沒問題啦，因為一個是他的祖公，一個是他的乾爹」、「問個年輕人：為什麼你認為老共打台灣，老美一定會出兵保衛台灣？年輕人回答：蔡英文說的，政府說的，不會錯！很可怕，不是嗎？」「請教您們說藝人表演入境隨俗，錯在哪裡？台灣一群拿中華民國俸祿，卻表裡不一，把祖先根源都忘了，簡直比藝人還不值一提！」

(中時新聞網)