前高雄市長韓國瑜離開高雄後，動向持續受到各界關注，而他近日出席活動也吸引大批粉絲關注，更有消息傳出他有意參選2022年台北市長。對此，資深媒體人謝寒冰分析後直言，「我老實講韓國瑜在台北未必會比較強...」。

近來韓國瑜也不斷被提及，可能參選北市，謝寒冰在政論節目「新聞大白話」中說，「知識藍、經濟藍其實對韓國瑜不怎麼買單，那台北市剛好又是以這一種選民比較多，所以韓國瑜在台北未必會比較強，我老實講未必會比較強，那現在看起來整個聲勢，包括外型，看起來對蔣萬安都是不錯的，所以這種情況下，我覺得藍軍要捨蔣萬安去選韓國瑜不大可能」。

至於民進黨人選部分，謝寒冰分析，「衛福部長陳時中是個沒選舉過的人，他輸了就輸了嘛(沒包袱)，如果有機會幫民進黨拿回來，這未必不是一步好棋。」

謝寒冰也說，「台北比較有機會的民進黨員，哪一個除了陳時中之外，哪一個真的有很大的聲勢或者很強的力量，包括之前被點名的林右昌，甚至有人說鄭文燦啊，我說真的到台北，誰也不敢保證會贏，所以這對他們來講是最大的擔憂，你說對林右昌對鄭文燦來講，即使他有機會一拚，他必須要考慮到因為在台北，如果慘遭一個滑鐵盧之後，對他未來的政治生命，會不會有很大的影響？」

(中時新聞網)