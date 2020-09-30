〈頌丹樂〉泰菜餐廳的餐具與器皿，「被要求」全部從泰國進口，單是運費就很燒錢。（圖／姚舜）

〈頌丹樂〉泰菜餐廳菜單上的青木瓜沙拉有不同選擇，圖中的〈小辣椒鹹蛋青木瓜沙拉〉即用了更的辣椒與鹹蛋乳化後做成醬汁提味。（圖／姚舜）

泰式炸雞近年開始被重視，〈頌丹樂經典炸雞〉除外層麵衣特別酥脆，並刻意選擇雞腿上部以泰國東北與北部醬汁醃漬 入味，再裹上麵衣油炸，風味很適合配酒。（圖／姚舜）

〈頌丹樂秘醬香烤豬排糯米串〉的豬排，是將松阪豬肉以秘醬醃漬入味後，裹上米粉碎和辣椒碎烘烤成菜。（圖／姚舜）

又有米其林星級餐廳來台插旗！2016年於《紐約米其林指南》得到一星、成為紐約第一家摘星泰菜餐廳的〈Somtum Der頌丹樂〉泰菜餐廳已被頌丹樂股份有限公司正式引進台灣，開在微風台北車站二樓的〈頌丹樂〉泰菜餐廳並將於明（10／1)日中秋節正式開幕，為台灣競爭愈趨激烈的泰菜餐飲市場投下震撼彈。

除了擁有米其林摘星的傲人DNA外，〈頌丹樂〉泰菜餐廳也將是首家特別強調主打「伊善風味料理」的泰菜餐廳，更讓喜歡泰國菜的食客與吃貨見獵心喜的是，該餐廳的價格並沒有「挾星光自重」，而是標榜採「實惠街頭價」訂價，雙人套餐吃下來千元有找，平均客單價大約400元出頭，完全符合國人對吃泰國料理的消費期待。引進此一品牌的頌丹樂企業負責人楊豐禎表示，明年起將以一年一家的速度展店，目標是在全台至少開出5家連鎖據點。

伊善（Isan）是泰國東北部地名，「伊善料理」指就是泰國東北部料理。〈頌丹樂〉的創辦人兼執行耳之Thanaruek Laoraovirodge 和執行主廚Kornthanut Thongnum都來自於伊善，因為熱愛自己的家鄉美味且有感「即使在泰國都不易嘗到正宗伊善料理」，因此在2012年創立了中文譯為「頌丹樂」的 『Somtum Der』品牌，目前在曼谷、清邁、東京、紐約和胡志明都有據點，台灣第集團第9家、海外第6家。

〈頌丹樂〉的創辦人Thanaruek Laoraovirodge 顯然很擅長行銷，短短不到幾年時間就讓曼谷的餐廳躋身「遊曼谷必嘗10大餐廳」之林，網路上更有「不吃頌丹樂會死」之類的吹捧，這說法當然浮誇過頭，不過卻也可以從此看出這品牌的高人氣與知名度。畢竟，曼谷泰菜餐廳這麼多，要能「被注意」，必要有其獨特之處。

講到泰國菜，一般最常用地理位置來比較口味差異，而東北伊善區最明顯的特徵是口味重，重酸、香辣、重酸。另外，當地是〈青木瓜沙拉〉（傳統稱法是「宋當」的涼拌木瓜絲）的發源地，有非常多樣的作法。而泰國東北主食是糯米，不管吃什麼飯都是配糯米飯，最傳統吃法是直接用手將糯米飯捏成球狀，配菜或沾醬汁入口。

〈頌丹樂秘醬香烤豬排糯米串〉的糯米串，是將糯米先蒸熟後淋了椰漿調味再塑形，表面沾附蛋液煎至金黃，入口可品嚐到蛋香及糯米香，口感Q軟、表皮微焦酥。（圖／姚舜）

〈頌丹樂〉泰菜餐廳菜單上沒有〈月亮蝦餅〉，但有用豬絞肉與蝦漿作餡的〈薄脆蝦餅佐阿札醬〉。（圖／姚舜）

泰式〈青木瓜沙拉〉傳統都是冷食，〈頌丹樂〉泰菜餐廳的〈炒鮮蝦青木瓜沙拉〉則是一道熱食，風味與〈泰式炒粿條〉相近，但粿條被青木瓜取代。（圖／姚舜）

〈頌丹樂〉泰菜餐廳的〈瑪斯曼咖哩牛肉〉所用的牛肉是帶筋的牛肩，除口感有咬勁且「牛味」十足。（圖／姚舜）

〈頌丹樂〉的〈香濃綠咖哩雞〉，標榜是泰國東北正宗伊善料理作作法，因沒有加入太多椰奶所以質地較清爽，但辣味強度夠，非常適合配飯。（圖／姚舜）

標榜「伊善料理」的〈頌丹樂〉菜單上的菜餚，忠實且完整體驗泰國東北菜的風味特色，同時也有一些餐廳獨有的講究。

在〈頌丹樂〉，青木瓜有冷、熱兩種吃法，其中冷食的〈小辣椒鹹蛋青木瓜沙拉〉顧名思義就是除了用以魚露、檸檬汁、紅蔥、大蒜、辣椒、小蕃茄、蝦米等材料調的醬汁提味，並刻意強化了辣度，周時用了鹹蛋黃來強化鹹香鮮風味。而〈炒鮮蝦青木瓜〉則是一道熱食，風味有點像〈泰式鮮蝦炒粿仔條〉，但卻用青木瓜絲條取代了粿仔條。

用泰式辛香料醬汁醃漬再裹麵漿酥炸的泰式風味的炸雞，這幾年開始被注意，〈頌丹樂經典炸雞〉的麵衣標榜是以泰北祕方調製，口感確實酥脆。同時，餐廳並一律僅採用雞腿上部區塊炸製，肉質口感柔嫩中帶有Q彈，這是該餐廳的「小講究」，一般人可能不易察覺。

〈頌丹樂〉的〈金錢蝦餅佐祕梅醬〉，將蝦餅做的像「發福的甜甜圈」，酥香外層裡的鮮蝦漿與蝦肉吃得出鮮味並帶汁。這裡吃不到「台灣人發明的月亮蝦餅」，菜單上卻有〈薄脆蝦餅佐阿札醬〉，這薄餅口感有點像薄脆的義大利Pizza，裡餡除蝦漿外還有豬肉末，並用了豬油提味，不用沾醬就很好吃。〈伊善手工香腸〉採用道地東北伊善作法，用糯米自然發酵，以此傳統做法在台灣新鮮現做。獨特發酵方式，會讓手工香腸吃起來帶有一點米發酵後的微酸滋味。

〈頌丹樂〉泰菜餐廳的〈冬薩功〉加了香椒膏和較多的椰奶熬煮，所以顏色較紅且湯質濃稠。（圖／姚舜）

〈頌丹樂〉泰菜餐廳餐後甜點〈泰奶天堂布丁〉，是將泰式奶茶與布丁結合，口感非常Q彈。（圖／姚舜）

〈頌丹樂〉泰菜餐廳飲品有多種 選擇，除〈泰式濃郁奶茶〉外，圖中的〈仙草草本茶〉中的仙草除加了香茅煮，上面並會灑黑糖粉。（圖／姚舜）

開在微風台北車站二樓的〈頌丹樂〉泰菜餐廳，裝潢與擺設標榜傳遞泰式東北伊善風情。（圖／姚舜）

台北第一家〈頌丹樂〉泰菜餐廳的內外場服務團隊都很年輕，而且充滿了泰式熱情。（圖／姚舜）

〈頌丹樂〉的〈香濃綠咖哩雞〉沒有用大量椰奶增加稠度，所以咖哩似「湯」而非「醬」，但別小看它，其味道完全體現泰國東北風味，用辛辣與吃貨味蕾直球對決。菜單上的〈瑪斯曼咖哩牛肉〉、〈頌丹樂冬蔭功〉等，風味也和過去在台灣坊間泰菜餐廳嘗到的略有不同，也就是如此，才值得食客與吃貨前往一探。

楊豐禎透露，〈頌丹樂〉創辦人在為台灣員工進行教育訓練時，並沒有要求業績要作到多少多少，而是不斷叮嚀、耳提面命提醒大家要忠實呈現泰國東北菜的味道，讓台灣客人認識「伊善料理」精神。

為了慶祝新店開幕，〈頌丹樂〉推出多項優惠活動，明（10／1)日開幕當天，到店用餐前100名客人臉書／IG打卡就送〈黑糖爽丹樂仙草冰〉乙份。而從10月1日至10月7日期間，當日消費滿千送200元抵用券乙張，可下次抵用，限量100份。另外，點用〈頌丹樂星級炸雞翅〉、〈紅寶石洛神花茶〉與〈草本仙草茶〉等餐食飲料都有限量折扣優惠。

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