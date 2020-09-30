台灣生物產業發展協會昨(29)日舉辦一年一度的會員大會，李鍾熙理事長表示，今年的疫情為台灣生技產業帶來不小的衝擊，不過在產官學研的快速因應下，不論疫苗、藥物、醫材及檢測研發上均陸續傳出好消息，而如何建構後疫情時代生技產業新格局，及完備產業發展生態環境，則是台灣生技產業邁向下一步的關鍵課題。

副總統賴清德提出將台灣打造為生物韌性的國家、打造生技產業成為台灣下一個兆元產業、及打造健康台灣等三個目標，期許積極並持續強韌生技科技產業，厚植生技科技實力，保護國人並造福國際。他並強調，政府將持續強化對生技產業發展之相關政策，如人才、智慧財產權、法規鬆綁或建立實驗性的法規、資金、資源、甚至選題等，幫助本土生技產業發展及接軌國際，成為下一個台灣的兆元產業。

我國生醫營運動能持續成長，根據經濟部及金管會統計，2019年國內生醫產業營業額達5,597億元，比前一年度成長8.7%，投資額超過550億元，共有183家生技公司進入資本市場，包括上市公司36家、上櫃公司89家、興櫃公司58家等，市值破1兆元。

經濟部王美花部長指出，值得一提的是，截至2019年底台灣已有7項新藥於國際上市銷售，而2019年醫療器材共計取得61張美國510(k)許可證，將我國高價值及先進醫材進軍美國市場。為因應COVID-19疫情，台灣生技產業積極研發檢驗試劑、藥品、疫苗等相關防疫產品，並已有產品取得國內外許可及銷售，投入防疫第一線。在在顯示台灣在新藥、醫材研發能力不容小覷。

(時報資訊)