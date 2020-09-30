由於美國總統大選首場電視辯論倒數計時、加上英國與歐盟最後脫歐談判今日展開，全球市場情緒整體偏向謹慎觀望，歐洲股市全面下跌，美股開盤漲跌互現，道瓊工業小跌，那斯達克、費城半導體微升，標普500平盤震盪。

最終美股四大指數漲跌幅介於-0.48%~+0.22%。其中，AMD、NVIDIA、高通、FB、INTEL、APPLE、美光漲幅超過2%，台積電ADR上漲0.07%；特斯拉下跌1.22%，夜台小漲0.28%。

周二台股早盤開高，盤中指數一度拉高至12571點，因長假在即與美國總統將進入辯論等不確定因素干擾，市場觀望氣氛濃厚，指數拉回平盤附近擺盪。最終加權指數收在12,467.73點，小漲4.97點，漲幅0.04%。

周二台股開高走低，收小黑十字線，成交量為1673.65億元，長假前交易較為清淡。日KD指標K值低檔回升、MACD柱狀體零軸之下走高。

由於台股即將進入中秋與國慶連假，加上市場觀望美國總統選前辯論，預期星期三成交量仍將維持低量，操作仍須謹慎。

短線焦點可布局有新品發表的蘋果供應鏈，還有中秋與國慶長假等相關受惠股。今日除了台股面臨連續兩天長假，9點美國總統候選人將進行第一場辯論，尾盤收月、季線都要特別關注。

(時報資訊)