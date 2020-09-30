女星熊熊日前疑似「3分16秒」性愛影片在網路瘋傳，鬧得沸沸揚揚，據悉，該影片是由網路知名情色論壇「創意私房」流出，凡是付費加入會員後，即可取得一組「專屬編碼」，下載影片後，該編碼也會轉成浮水印打在影片上，防止會員將影片流出，而此次疑似是熊熊的影片上就有該論壇的浮水印，讓人不免深信這真實性。

據《鏡週刊》報導，知名情色論壇私密度及安全度相當高，不僅把電腦主機設置於大陸，甚至實際進入網頁後，網站不雅影片分類多泛是以「乾坤咖哩肉丸」、「五香雞肉鬆」、「新式波羅炒雞」等菜名來掩人耳目，一般人很難看出該網站與色情沾上邊。

該色情網站隱密度、安全度相當高，從首頁很難看出是色情網站，而影片分類更用「菜名」掩人耳目。（圖／翻攝自該網站）

知情人士爆料，該論壇當時上傳疑似熊熊影片，在描述裡清楚闡述「這位大家一定認識，擁有傲人G奶的女星，目前活耀主持、戲劇、外景節目主持，還自創比基尼品牌，積極轉型…」，並向會員表示，該片花了許多血本，才有如此豐富的內容，且還露骨地形容片中的場景，吸引會員付費下載。

警方表示，這類的色情論壇網站還會與集團合作拍片，利用交友軟體與女子相約見面後，進行約砲或性交易，在其過程中偷拍，再將影片轉賣給情色網站牟利，據悉，已有不少小模及女性受害，甚至是無名小站正妹私密照也在其中，作法可惡至極，猶如「台版N號房」事件。

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(中時新聞網)