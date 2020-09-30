今天東北風再增強，北東及中部山區轉雨，北臺灣稍轉涼，南部留意午後雨。周四中秋節水氣減少，4天連假各地都是好天氣，下周一、二(10月5日、6日) 另一波鋒面通過以及入秋最強冷空氣報到，北部、東半部轉雨降溫，最低溫還會到20度，雨會連下好幾天。

氣象局表示，今晨最低溫是在桃園市楊梅以及新北市石門19.3度，今天高溫預估僅25、26度，中南部超過30度。周四中秋節（10月1日）受東北風影響，北部、東北部天氣稍涼，水氣減少，各地多雲到晴，僅花東有短暫雨，南部及中部山區午後雷陣雨。中秋連假後3天(2日至4日)東北風減弱，氣溫稍回升，各地多雲到晴好天氣，氣溫32~24度，日夜溫差大。

氣象局表示， 下周一、二（5日、6日）東北風再增強，北部、東北部轉涼，氣溫27~24度，下週二更冷，最高溫僅25度、低溫22度，氣溫最低還會到20度，北部及東半部有雨，持續到下周五(9日)臺灣都持續受東北風影響。

天氣職人吳聖宇在臉書指出，下周一鋒面通過，下周二起連續幾天都會受到較強東北風影響，迎風面北部、東半部將持續降雨，溫度也一直偏涼，可能又會有一段時間是比較秋冬的天氣型態了。

(中時新聞網)