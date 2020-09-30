吃零食不忌口，恐會出大事！腎臟科醫師洪永祥在節目上分享，一名28歲的女患者因泡泡尿、易疲倦、體重飆升等問題就醫，進行飲食衛教後請她三個月後回診，但沒過幾天患者卻因頭暈、冒冷汗再度就醫，抽血檢驗發現嚴重貧血，後確診為大腸癌，原因竞與「超愛吃肉乾」有關，讓醫師也透露，自己也嚇到不敢再吃。

腎臟科醫師洪永祥在節目《醫師好辣》上分享，臨床碰到過一位28歲的女生，體重高達90公斤，因為小便有泡泡、容易疲倦以及體重暴增等問題就醫。由於患者一看就知道體重過重，因此醫師推測恐罹患代謝症候群。

洪永祥指出，代謝症候群又叫做糖尿病前期，就是說糖已經高過100 mg/dL，但又還沒有到糖尿病，如果沒有積極控制的話，接下來很有可能就會走上糖尿病的路。

洪永祥也說，至於該患者出現泡泡尿與腳水腫，是因為她的體重過重、代謝又變慢，所以尿液中得尿素增加，會出現像是蛋白尿的現象，這是一個警訊，因此就透過飲食衛教請她三個月後再回診。

洪永祥表示，結果不到三個月，該名女患者再度就醫，因為在吃飯過程中，突然覺得頭暈難受、狂冒冷汗而去掛急診，當時的血色素很低僅6點多，後來追查貧血的原因，一問才知道，原來女子很愛吃牛肉乾、豬肉乾等加工肉類零食。

洪永祥解釋，台灣女生會貧血不外乎兩個原因，一是月經量多、不斷流失，第二則是不愛吃肉，但詢問後才知她月經量不多、又喜歡吃肉，而且很愛吃牛肉乾、豬肉乾，當下便驚覺不對勁，立即建議她驗糞便潛血，轉診大腸直腸外科，最終確診大腸癌。

洪永祥提到，紅肉本身就是大腸癌的致癌因子，而紅肉加工後所有營養素，包含胺基酸、礦物質、維生素通通都會流失，且加工過程經過燒烤、添加油及糖，都會提升致癌風險。而法國也有研究顯示，每天攝取10%的加工紅肉，有可能增加12%的致癌機率。因此醫生也戒掉吃肉乾的習慣，因為看到就想到大腸癌，自己也被嚇到不敢吃。

(中時新聞網)