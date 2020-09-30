藝人歐陽娜娜將在大陸「十一國慶」獻唱《我的祖國》一曲，不僅遭台灣網友圍剿，還可能因此違法而遭罰，對此知名作家朱宥勳發文嘲諷：「怎會輪到歐陽娜娜登台獻唱」，立刻掀起網友議論。
歐陽娜娜將在大陸「十一國慶」獻唱《我的祖國》，此事可以說是越演越烈，就連文化部、陸委會都跳出來表示：「恐涉及違反兩岸條例相關規定」，對此知名作家朱宥勳則先引述網友說法：「歐陽娜娜這種等級的藝人要是上台灣國慶舞台，台灣人也是要去抗議的好嗎」，接著表示看到歐陽娜娜上央視的新聞，直呼相當驚訝怎會邀歐陽娜娜登台獻唱，讓他相當難以置信。
對此網紅陳沂則在臉書怒批「要懲處就快點」，接著狂酸：「如果打從心底認同自己是中國人，又要登上國慶告訴全世界妳是中國人，但此時妳卻不入中國籍，依然持有中華民國護照，這不是背叛祖國的事嗎？」至於網紅波特王則是嘲諷：「不要玩弄別人感情，早點歸化過去給人家一個交代」。
不過此事曝光後雖引發熱議，但歐陽娜娜卻未正面回應此事，仍一如往常曬生活美照，並在IG以英文寫下生活很美好，心情絲毫不受影響。
(中時新聞網)
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