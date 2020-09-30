小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（30日）財經重點。

【1】今宣布台美簽署MOU 合搶新南向基建

為強化台美在印太戰略合作，據了解，美國財政部與我國財政部日前已簽署一份合作備忘錄，成立「台美基礎建設融資及市場建立合作架構」平台，由雙方政府、民間企業「四方」合作，到新南向、中南美洲我友邦國家，搶攻基礎建設、公共工程。台美雙方30日將共同宣布此一訊息，這是台美合作一項重大突破！

【2】健保漲定了 11月討論費率

健保費是否調漲，引發社會高度關注。衛福部長陳時中則表示，人民對健康的投資是重視的，11月將檢討保費調漲議題，並透過公平、「適當調整」方式讓健保財務永續。外界預估，11月底健保費率將宣布調漲。

【3】布局第四季行情 13檔訂單滿手股 法人追捧

全球疫情持續延燒，防疫新生活帶動遠距工作／教學潮延續，而自行車、健身等器具則是供不應求，法人指出，如整體自行車產業訂單高檔能見度已至2021年上半年，另外美國正式制裁中芯國際，為相關台廠如聯電（2303）等帶來轉單；專家預期，隨9月營收公告將屆，及隨後的第三季財報，相關個股好戲在後頭。

【4】80萬筆申購 汎德凍資飆1,500億

台股IPO抽籤潮邁上高峰，準上市股汎德永業將於10月12日以每股180元承銷價掛牌，中籤戶套利價差高達14萬元，引爆股民申購熱潮。承銷業者表示，汎德永業申購凍結資金額上看1,500億元，有望挑戰昇佳電子申購期間凍結1,598億元的史上第一高紀錄，股東、中籤戶及承銷商共創「三贏」奇蹟。

【5】台積赴美設廠AIT按讚

美國在台協會（AIT）台北辦事處長酈英傑29日參加世界台灣商會聯合總會年會時指出，台美高科技合作是全球經濟的驅動力，像台積電近期宣布120億美元（約新台幣3,500億元）赴美設廠就是一例，美國需要打造可信賴的半導體、關鍵科技、醫療器材全球供應鏈，台灣就是關鍵合作夥伴。

(中時新聞網)