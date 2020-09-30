大陸軍機近來接連擾台，甚至數次飛越海峽中線，兩岸是否開戰，國軍、兵力的問題也再次引發熱議。據了解，國防部規劃明年開始，後備部隊教育召集將改為1年1訓、訓練時間延長為14天。不過，日前有網友分享教召不像以前那麼輕鬆了，要看完一本書都很難。

台灣基進黨立委陳柏惟昨（29）日在立法院質詢時提到，比起新加坡、以色列、瑞士等國，台灣教召的訓練相對不足、時間短、次數少，且有些人收到教召通知就飛出國，甚至有6成的後備軍人沒接受過教召。

據了解，國軍後備教召，目前列管8年內退伍的精壯人力，召訓人員以役期長、戰技純熟的志願役退伍軍人為主，4個月軍事訓練役男為輔，並依動員部隊員額，包括編實、擴編動員及軍事勤務隊，概約30餘萬人。明年起，教召將從2年1訓改為1年1訓，而每次訓練5至7天也延長為14天。

此外，日前一名網友在PTT分享最新教召心得，「說好的電影看到飽？沒有；說好的帶2-3本書？看完一本都很難」，現在是操課操好操滿、子彈從早打到晚，還得全副武裝夜行軍，並提醒下一梯教召人員保重，但該網友也說現在時機敏感，教召變硬不意外。

(中時新聞網)